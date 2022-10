Ook Kortrijk doet mee aan de Week van de Fair Trade

De vier organisaties van Kortrijk Fair Trade Gemeente: Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Maria’s Corner, bio & fairfashion riepen op om een lappendeken te maken uit protest tegen de consumptiecultuur.

Verscheidene scholen, organisaties en verenigingen hielpen mee aan het naaien van een supergroot lappendeken op het Schouwburgplein. Met deze grootschalige actie zette de organisatie de onethische aspecten van de textielindustrie en fastfashion in de kijker.

“Fast Fashion is de consumptiecultuur waarin consumenten vaak en veel goedkope kledij kopen en die slechts een korte tijd dragen. De gevolgen van deze cultuur zijn schrijnende arbeidsomstandigheden in lageloonlanden, weinig transparantie naar de consument toe en negatieve gevolgen voor het klimaat”, duidt Christine Moreel van Maria’s Corner. “De kledingindustrie is namelijk een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en zorgt jaarlijks voor een gigantische afvalberg aan kledij die gedumpt wordt, alweer in lageloonlanden.”

In de maand september ging Kortrijk Fair Trade Gemeente met jongeren en leerkrachten van PTI Kortrijk, Secundaire freinetschool ‘tvier, Spes Nostra Heule, Rhizo Vlaanderen, Athena Ter Bruyninge, Theater Antigone, Me-Made en Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie, en vrijwilligers en sympathisanten rond dit thema aan de slag. Tijdens educatieve workshops werd de info meegegeven over het thema ‘Fair Fashion’, waarna de deelnemers in naaiateliers oude versleten kledingstukken aan elkaar naaiden tot grote lappendekens.

Eindwerk

Op 8 oktober naaiden de organisaties van Kortrijk Fair Trade Gemeente, samen met vrijwilligers en sympathisanten alle lappendekens van de verschillende scholen en organisaties aan elkaar. Het grote lappendeken wordt gedurende de rest van de Week van de Fair Trade opgehangen in Howest. Daarna wordt het lappendeken nog eens verwerkt door de leerlingen van het laatste jaar Ontwerp & Prototyping van het PTI Kortrijk als opdracht voor hun eindwerk. (pvhk)