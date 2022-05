Onthardingsfeest bijt de spits af van het Klimaatfestival in Wevelgem

De Deken Jonckheerestraat was vrijdagavond het decor van het onthardingsfeest. Op het podium lokale DJ’s en de finalist van Sound Track 2021, de groep Nona Problemo! uit Leuven.

Dit weekend is Wevelgem de gastheer voor het Klimaatfestival. Drie dagen lang is er een scala aan activiteiten om ecologisch en duurzaam denken voor een beter klimaat te promoten. Vrijdagavond was er feest omdat in de Deken Jonckheerstraat later dit jaar de werken starten om de straat te ontharden en aan te leggen als een heuse groene campus.

“Een beetje fris, maar het regent niet”, is Toon Deprez, jeugddienst en medeorganisator, positief. “Er is een prima medewerking met de jeugdbewegingen en de jeugdclub. Een prima locatie en een sfeervol begin”. Bowke Samyn is jeugdraadvoorzitter en is enthousiast over het onthardingsproject, net als Eva en Marthe.

“Voor alle jeugdbewegingen én de twee campussen wordt het zeker een meerwaarde. Ze zullen er kunnen spelen, maar ook de basisschool krijgt een extra leeromgeving. Eens op ronde naar de planten en bomen werkt educatief. Ouders zullen hun kinderen veilig kunnen ophalen en voor de jeugdclub zal de straat niet meer telkens moeten afgesloten worden bij een initiatief.”

Jonas heeft wel een vraag. “In Menen is het hele centrum recent een zone 30 geworden. Hoelang nog voor zoiets in Wevelgem kan?” Maar dan gaan ze toch een pintje bestellen. De fuif staat op stapel.