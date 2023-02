Ontharding binnen klimaat- en energieplan in Beernem

Het Beernemse bestuur wil de gemeente zoveel mogelijk klimaatrobuust houden. Groen en CD&V willen daarom de rotonde aan Heilige Maria Moeder Godskerk ontharden. “Dit is de zoveelste maatregel binnen ons klimaat- en energieplan”, aldus schepen Claudio Saelens (CD&V).

Volgens Jan Vanassche (Groen), milieuschepen is er aan de HMMG-kerk in Beernem te veel verharding. “Naast de rotonde zelf, zijn ook de brede rijweg en het verhoogde voetpad er omheen aangelegd in betonstraatstenen. Toen er nog geen sprake was van klimaatopwarming hebben we die stenen aangelegd. Overbodige verhardingen op het openbaar domein zoals daar, moeten plaatsmaken voor gras, struiken of bomen.”

“Bij nieuwe verkavelingen wordt een wadi aangelegd, zodat het regenwater meer kans krijgt om ter plaatse in de grond te dringen. Vermits we als gemeente het goede voorbeeld tonen, willen we ook onze inwoners aanzetten om waar het mogelijk is, hun tuin te ontharden of hun voorgevel te vergroenen”, verduidelijkt Jan Vanassche.

“We hebben daartoe een reglement uitgewerkt, waarbij ook de technische dienst van de gemeente een deel van het werk op zich neemt. We zijn ervan overtuigd dat ook de inspanningen van de burgers een wezenlijk verschil kunnen maken”, vult schepen Saelens aan.

(Regi)