“Ongezien, maar urgent”: West-Vlaanderen pompt miljoenen in klimaatsponzen

Miljoenen aan overheidsmiddelen vloeien richting de klimaatsponzen van de Westhoek, het historische Beverhoutsveld bij Beernem, de Romboutswervepolder bij Brugge en de Leie bij Kortrijk. Dit “ongezien, maar urgent” bedrag moet in elk van deze West-Vlaamse waterlandschappen leiden tot een klimaatrobuust en optimaal watersysteem.

“Voor de een betekent dat droge voeten, voor de ander voldoende kwalitatief water voor mens en natuur, of voor elke krop sla en koe doorheen het jaar”, stelt gedeputeerde van natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Vanuit deze verschillende bekommernissen komen we tot een gezamenlijke strategie voor een bombardement van acties.”

De acties zijn uiteenlopend. De klimaatsponzen van het Blankaartbekken en de Handzamevallei bij de Westhoek krijgen landschappelijk geïntegreerde overstromingsgebieden met captatiepunt voor landbouw. Extra oevers en open waterlopen moeten meer ruimte geven aan water, dat zo minder snel afvloeit naar zee. Het vee krijgt betere toegang tot drinkwater en er komen nieuwe kansen voor de beschermde kamsalamander en andere fauna en flora.

De reconstructie van een verdwenen historische veldvijver met zoetwaterbuffer moet de grondwatertafel bij Beverhoutsveld optimaliseren. Ook de polderwaterlopen krijgen er meer plaats, zodat landbouwgewassen voortaan beter beschermd worden tijdens extreme droogte.

Slibruiming aan de oude omwallingen van provinciedomein Fort Van Beieren, Vlaanderens best bewaarde vesting uit de Spaanse Successieoorlog, zorgt voor extra buffercapaciteit bij de Romboutswervepolder. Innovatieve projecten rond het watersysteem moeten verzilting voorkomen.

In de buurt van Kortrijk Zuid trekt de stad de aanpak van een gebied tussen de Leie en Schelde om het organisch koolstofgehalte in de bodem te verhogen, erosie te bestrijden en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren via decentrale waterzuivering.

6,6 miljoen euro

Om alle acties te betalen leggen Vlaanderen, West-Vlaanderen en tal van lokale besturen meer dan 6,6 miljoen euro bijeen. “Een ongezien, maar urgent bedrag”, aldus Vanlerberghe. “Tijdens het pittig vergadertraject voelden we knelpunten, maar door de klimaatverandering heerst in de landbouw, natuur én brede samenleving het besef dat er dringend iets moet gebeuren. We vinden elkaar om voorbereid te zijn op de toekomst.”

Ambtgenoot Bart Naeyaert (CD&V), bevoegd voor provinciale waterlopen en landbouw, spreekt van een “sterk staaltje samenwerking”. “En die is nodig om de wateruitdagingen geïntegreerd aan te pakken. Naast de financiële inbreng treedt de provincie met heel wat man- en vrouwkracht op als facilitator onder de partners.”

Daartoe behoren ook de Regionaal Landschappen en polderbesturen, landbouw- en natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven, Vlakwa, scholen en universiteiten, Inagro, Westtoer, Vlaamse Waterweg, ILVO, VLM en VMM.

“We moeten van drainagelandschappen evolueren naar echte waterlandschappen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Zij is de grote financierder van deze West-Vlaamse waterlandschappen, na kleinere investeringen in de Gaverbeekvallei, het stroomgebied van de Kleine Kemmelbeek en Midden-West-Vlaanderen. De nieuwe acties starten vanaf volgend jaar. (TP)