Octagon krijgt groendak met lage beplanting en enkele bijenkasten

Het Octagon-gebouw op Transfo krijgt een groendak. Daarop zouden enkele bijenkasten geplaatst worden, waarmee men de ecologische waarde van Transfo wil verhogen.

In het kader van het klimaatfestival rees in 2019 het idee om een daktuin aan te leggen op het Octagon-gebouw. Dat idee werd uitgewerkt in een subsidieproject voor de Vlaamse Gemeenschap. Er werd een subsidie van 60.000 euro binnengehaald, met een maximum van 75% van het totaalbedrag.

“Onze dienst Groen en Wegen en de partners van de projectregie Transfo kwamen tot het basisidee van een intensieve daktuin met lage kruidbeplanting, met hierop enkele bijenkasten”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne.

Het project past in het Klimaatplan Zwevegem om de biodiversiteit te stimuleren. “Het inzetten van de honingbij als bedreigde diersoort die essentieel is in de grote keten van biodiversiteit, is een bewuste keuze om dit bevattelijk te maken voor het ruime publiek. De Transfo-site is hiervoor een prima locatie, gezien de grote verscheidenheid aan bezoekers.”

Daarnaast is Transfo een perfecte ‘ecologische stapsteen’ tussen het buitengebied en groene eilanden in Zwevegem zoals het Europaplein, Lettenhofpark… “En we realiseren een vertraagde waterafvoer van het hemelwater van de daktuin, wat op vlak van waterretentie een belangrijke extra is”, zegt de burgemeester.

Het geheel zou zichtbaar zijn vanop de verdiepingen van het nieuwe Transfo-gebouw, maar niet of amper vanop de begane grond. Hierdoor zal er geen of nauwelijks interactie zijn tussen de bijen en de bezoekers.

Voor de uitbating en het onderhoud van de bijenkasten zal men een overeenkomst maken met een imker. “De imker mag bijvoorbeeld gratis gebruikmaken van deze locatie, in ruil voor een hoeveelheid honing, die kan verpakt worden als relatiegeschenk van de gemeente of van Transfo.”

Een architect zal een trap ontwikkelen waardoor de daktuin niet vrij toegankelijk is voor het publiek, maar wel vlot te bereiken voor onderhoud. (GVZ)