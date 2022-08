Nog maar acht van de honderd hotels in Brugge hebben ‘groene sleutels’

Hoe duurzaam en klimaatvriendelijk zijn de Brugse hotels? Slechts acht op ruim honderd logiesverstrekkende etablissementen hebben een Green Key. Hotel Fevery is zelfs het enige dat van de Europese Commissie een ecolabel kreeg. “Brugge mist een groen actieplan”, zegt hoteleigenaar Paul Asselman.

Hotel Fevery, een driesterrenhotel met tien kamers, draagt zowel het Europees Ecolabel als de Green Key op zijn gevel in de Collaert Mansionstraat. “We zijn niet het enige hotel in Brugge met een Groene Sleutel”, zegt eigenaar Paul Asselman.

“Ook Holiday home Bruges De Pepel, B&B Bariseele, Crowne Plaza, Hotel Heritage, Snuffel, NH hotel Brugge en Radisson Blu Hotel hebben een Green Key. Maar dat internationale label wordt uitgereikt door GoodPlanet, een private vzw. Het Europees Ecolabel daarentegen komt van de Europese Commissie, een officiële instantie.”

Strenger

Volgens Paul Asselman zijn de de criteria om het Europees Ecolabel te behalen ietsje strenger: “Het verschil zit in de details. De Europese Commissie wil met haar label hoteliers ook inzetten om de hoeveelheid reinigingsmiddelen te verminderen. Je moet opsommen met welke en hoeveel milieuvriendelijke ecoproducten je de kamers reinigt. Maar beide labels zijn langzamerhand naar elkaar toe aan het groeien.”

Waarom hebben zo weinig Brugse hoteliers dat ‘ecolabel’ aangevraagd? Volgens Dimitri Thirion, de voorzitter van de vzw Hotels regio Brugge, moeten we daar geen slechte bedoelingen achter zoeken: “Het Europees Ecolabel is hier bij ons minder bekend dan de Green Key.”

“Het is niet van niet willen. Elke hotelier is bezig met duurzaamheid, we installeren allemaal ledlampen, plaatsen spaarknoppen in de douches en zetten, indien toegelaten, zonnepanelen op ons dak. Niet iedereen wenst per se een ecolabel of groene sleutel aan zijn gevel.”

Meterstanden

Het groen traject van hotel Fevery begon in 2009, toen Paul Asselman een groendak en een zonneboiler liet plaatsen: “Ik was het eerste hotel in België die het ecolabel aanvroeg, een Europese dienst heeft mij als ‘testcase’ van A tot Z begeleid.”

“In april 2010, vijf maanden na het Europees Ecolabel, volgde de Green Key. Je moet maandelijks je meterstanden en je afval bijhouden. Een zelftest zorgt ervoor dat je je jaarlijks met de nieuwste criteria in orde stelt.”

Besparen

“Ecolabels zorgen er ook voor dat we op heel wat vlakken kunnen besparen”, vervolgt Paul Asselman. “Steeds meer provincies en gemeentebesturen zien het nut van zo’n label in om de ecologische voetafdruk te verminderen. Zowel de provincie Antwerpen, Brussel en het Meetjesland promoten en ondersteunen de Green Key, waardoor deze regio’s beduidend meer groene sleutels hebben dan Brugge.”

“In Brugge ontbreekt een concreet actieplan. De stad heeft sinds 2020 wel een samenwerkingsovereenkomst met Brugge Geeft Energie vzw, een vereniging voor ondernemers om samen te werken aan de transitie naar een koolstofarme economie.”

Ecocheques

“Belangrijker is dat er meer Brugse hotels een label aanvragen om zo kenbaarheid te geven aan hun milieu-inspanningen. Je gasten kunnen met ecocheques betalen en het levert meer zichtbaarheid op online boekingplatformen op.”

“ Veel hotels doen al grote inspanningen, een duwtje in de rug van de lokale overheid om de procedure te doorlopen om een label te verkrijgen is er nu niet. Andere regio’s hebben de voorbije jaren de kosten voor de audit op zich genomen”, aldus Paul Asselman.

Energiescan

Brugs toerismeschepen Mieke Hoste reageert: “Het valt op dat in Antwerpen vooral ketenhotels een groene sleutel hebben. Voor de kleinere Brugse familiale hotels is het niet evident om die stap te zetten. Het vergt een financiële inspanning en grote tijdsbesteding.”

“Brugge Geeft Energie heeft in 2020 bij 22 hotels een gratis energiescan uitgevoerd. Jammer genoeg kwam daar geen verdere reactie van de hoteliers op.”

Begeleiding

“Door corona is de financiële ruimte voor de hotels om fors te investeren in het verduurzamen van hun vastgoed zeer beperkt. In het najaar zal Visit Bruges alle hotels vragen welke energiemaatregelen ze al genomen hebben en wat ze in de toekomst absoluut wensen.”

“De antwoorden zullen richtinggevend zijn voor begeleiding en acties. Het inschakelen van een Energy Service Company (ESCo) biedt mogelijks uitkomst. Doel is hotels te ontzorgen door investeringen in energiebesparing te laten doen door derden.”