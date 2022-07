Nieuwe Noordededijk in Bredene beschermt 40 huizen

De droogte in Vlaanderen is brandend actueel, maar met de klimaatverandering stijgt ook het risico op overstromingen.

Met de Blue Deal levert de Vlaamse regering heel wat inspanningen om Vlaanderen weerbaar te maken tegen droogte en wateroverlast. Zo legde de Vlaamse Milieumaatschappij de voorbije maanden een beschermingsdijk van 500 meter aan langs de Noordede in Bredene. De dijk beschermt een 40-tal huizen tegen overstromingsschade.

Daarnaast is ook de oeverzone aangepakt. De voormalige betonnen oever is nu voorzien van een oeverzone waar planten en waterleven nieuwe kansen krijgen. Zo is het project langs de Noordede ook een ecologische opsteker. Nu het project zijn laatste fase ingaat, werden de buurtbewoners en het gemeentebestuur bedankt voor hun participatie en werden de werken inhoudelijk toegelicht.

