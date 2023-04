Nieuwe metingen wijzen op PFAS vervuiling in Ardooie

Eind 2021 werd er in de omgeving van de brandweerkazerne vervuiling door PFAS vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van blusschuim. Er werd een perimeter ingesteld van een halve kilometer waarbinnen maatregelen aanbevolen werden bij het gebruik van onder meer grondwater en groenten uit de eigen tuin. Ook het eten van eieren van eigen kippen werd er afgeraden. OVAM, de openbare Vlaamse afvalmaatschappij, onderzocht de zaak verder en ook de gemeente diende een deskundige aan te stellen.

Tijdens de Paasvakantie werden nieuwe boringen gedaan en werden in de omgeving van de brandweerkazerne stalen genomen voor onderzoek. Volgens het gemeentebestuur werd de vervuiling niet (meer) gelokaliseerd in de richting van de Jasmijnenstraat en de seringenstraat. Daar zal de perimeter voor de beschermende maatregelen kunnen ingeperkt worden. Maar in de richting van de Koning Albertstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat is er wel vervuiling vastgesteld bij de genomen bodemstalen. Dit zou te wijten zijn aan de grondwaterstroom in deze richting. Hier blijft de waakzaamheid verder geboden. Men wacht nu nog verder onderzoek af door de deskundige. (JM)