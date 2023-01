Milieuraad Wingene reikt milieuprijs de Groene Pluim 2022 uit

De milieuraad van Wingene maakte bekend wie de Groene Pluim 2022 in handen kreeg. Zowel burgers, scholen, verenigingen en buurten konden een project indienen om zo deel te nemen aan de tweejaarlijkse milieuprijs.

“Met het toekennen van de Groene Pluim willen we duurzame initiatieven op vlak van milieu en natuur belonen en anderen hiermee inspireren”, vertellen schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez en voorzitter van de milieuraad Nico Somers.

De Regenboogschool en jeugdhuis dE Mutse

Basisschool de Regenboog en Jeugdhuis dE Mutse vielen binnen de categorie rechtspersoon in de prijzen. De milieuraad beloonde de school met haar Regenboogtuin die vorig jaar werd aangelegd. “De Regenboogtuin is een heel mooi project waar kinderen zowel kunnen ontspannen als beleven. Daarnaast is de tuin ook een grote meerwaarde als leerplek”, aldus Brecht Warnez. De tuin is uitgerust met fruitbomen, natuurlijke speelheuvels, een grote wilgenhut en moestuintjes met compostbakken.

Ook Jeugdhuis dE Mutse kreeg de Groene Pluim en dit met hun voortrekkersrol in de overgang van wegwerpbekkers naar herbruikbare bekers. Sinds 2019 zijn alle wegwerpbekers volledig verdwenen uit het jeugdhuis. “Door het gebruik van herbruikbare bekers is de afvalberg van het jeugdhuis aanzienlijk verminderd. Dit initiatief toont ook meteen aan dat het perfect organisatorisch haalbaar is. Hopelijk stimuleert dit andere verenigingen om ook voluit voor herbruikbaar te gaan in plaats van het toegestane wettelijk alternatief om 95 procent van alle gebruikte wegwerpbekers op een evenement apart in te zamelen voor recyclage.”

Inwoner Vincent Vervenne

Binnen de categorie natuurlijk persoon viel Vincent Vervenne in de prijzen. Hij kreeg de Groene Pluim voor verschillende initiatieven tot natuurontwikkeling op zijn terreinen in de Vagevuurstraat. Voorzitter van de milieuraad Nico Somers verduidelijkt: “Er werd zowel een wilgenrij als een fruitboomgaard met kerselaars en appelbomen aangeplant. Er werd een terrein van 4 000 vierkante meter bebost. Op het terrein werden er ook tal van nestkasten en insectenhotels geplaatst. Onder een schuur werd een vleermuizenkelder ingericht.”