Milieuraad van Wingene op zoek naar kandidaten Groene Pluim 2022

De Groene Pluim is een tweejaarlijkse milieuprijs, waarbij Wingense inwoners, scholen, verenigingen en buurten een project kunnen indienen. De milieuraad is op zoek naar kandidaten.

De klimaatproblematiek is een bekend en actueel onderwerp waarbij de klimaatuitdaging groot is. “We merken dat burgers en bedrijven steeds meer initiatieven nemen met betrekking tot vergroening, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en aanpak van droogte- en waterproblematiek. Met onze gemeentelijke milieuprijs willen we de meest originele en duurzame projecten in de kijker plaatsen en anderen hiermee inspireren”, vertelt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez.

Voor de Groene Pluim komen twee soorten projecten in aanmerking. De milieuraad wil in eerste instantie projecten belonen die de afgelopen twee jaar gerealiseerd zijn en een bijzondere bijdrage leveren op vlak van klimaat, natuur of duurzaamheid. Daarnaast komen ook collectief gedragen projectvoorstellen in aanmerking. Een projectvoorstel moet steeds betrekking hebben op het openbaar domein, minstens ter hoogte van de plaatselijke omgeving.

Volgens het reglement kunnen zowel verenigingen, scholen, bedrijven of personen een project indienen. Je kan jezelf kandidaat stellen of je kan iemand anders voordragen. Een project indienen kan tot en met donderdag 10 november. De winnaar ontvangt na afloop 150 euro. Als een organisatie of onderneming wint dan verdubbelt het bedrag. De prijsuitreiking vindt plaats op 15 december.