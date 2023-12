Meer groen en minder verharding op Kennedyplein in Vosseslag

De gemeente De Haan zet volop in op initiatieven om zich beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In het kader van deze maatregelen werd 265 m² van het Kennedyplein onthard. Ook kregen enkele bomen uit de heraangelegde Grotestraat hier een nieuwe plaats.

Het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) daagt gemeenten uit om tegen 2030 heel wat concrete doelstellingen te verwezenlijken op vlak van vergroening, energie en mobiliteit. Ook gemeente De Haan ondertekende dit pact en nam hiervoor al heel wat duurzame initiatieven: er worden extra bomen en hagen aangeplant, het regenwater wordt beter opgevangen, de straatverlichting wordt verled, er komen extra laadpunten voor elektrische wagens, …

Ontharding bomen

De gemeente wil zich op die manier beter wapenen tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Ook ontharding van de bodem is een belangrijk aandachtspunt. Want om wateroverlast bij intense regenbuien te voorkomen, is het belangrijk dat het water in de bodem kan dringen. “De hogere overheid vraagt dat wij tegen 2030 één vierkante meter per inwoner ontharden. Voor onze gemeente is dat dus 1,3 ha. Daarom willen wij niet enkel nieuwe verharding van de bodem zoveel mogelijk vermijden, maar ook – waar mogelijk – de bestaande verharding omvormen naar onverharde grond”, duidt schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont.

Aanpak Kennedyplein

De gemeente De Haan onthardde al meer dan 1.350 m², en nu werd het Kennedyplein in Vosseslag aangepakt. “Op het plein werd een groot stuk van de bestaande verharding opgebroken en vervangen door een nieuwe groenzone. Zo werd 265 m² onthard. In de nieuwe plantvakken plantten we tien nieuwe bomen aan. Ook twaalf platanen, die vroeger in de Grotestraat stonden, kregen een nieuwe thuis op het Kennedyplein. We wilden er bij de heraanleg van de Grotestraat immers alles aan doen om de grote bomen die daar voor de werken stonden, te redden en geven ze daarom hier een nieuwe plek”, aldus schepen Hilde Dhont.