Leerkrachten Sint-Andreasinstituut in uniform naar school voor actie rond opwarming van de aarde

In het Sint-Andreasinstituut kwamen de leerlingen vrijdag zonder uniform naar school, terwijl lesgevers uitzonderlijk een blauw uniform aantrokken. Dat kaderde in de actie #iktrekhetmijaan, voorheen bekend als Dikketruiendag.

De werkgroep klimaat en milieu zette de hele week in op bewustmaking rond de problematiek van de opwarming van de aarde. “Dat gebeurde met feiten en fabels, een klimaatquiz en ‘memes‘. De leerkrachten kwamen op de fiets en in uniform naar school”, zo duidde coördinator An Verduyn.