Kunstige beren van isolatiefabrikant Ursa prijken langs de Leie in Desselgem

Vanaf vrijdag kan je op het jaagpad langs de Leie in Desselgem drie levensgrote en kunstige ijsberen bewonderen. Het gaat om een project rond de klimaatopwarming van de isolatiefabrikant Ursa en de Stedelijke Kunstacademie van Waregem.

Zo’n twintig leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie die les volgen in Desselgem en bijna zestig leerlingen die wekelijks naar de hoofdschool in Waregem trekken, mochten onlangs meewerken aan een kunstig project van isolatiefabrikant Ursa uit Desselgem. “We hebben de jongeren uitgenodigd om een levensgrote Buddy Bear te beschilderen, met de blauw-rood-wit-kleuren van Ursa”, vertelt Gerty Delange, communicatieverantwoordelijke van Ursa.

Ook intern was de respons groot, want 23 kinderen van Ursa-medewerkers haalden hun creatieve kant boven. “Die inzendingen hebben we samengesmolten tot één design. De andere twee beren hebben de klassen van Kunstacademie-docente Veerle Ysebaert zoals gezegd onder handen genomen. Ursa leverde daarbij alle materialen, zoals penselen en verf, aan, in samenwerking met de verfproducent Boss Paints uit Beveren-Leie”, klinkt het.

Bedrijfsmascotte

Ursa koos voor ijsberen, omdat ze de mascotte van het bedrijf zijn. De actie kadert binnen een ruimere campagne, Ursa Cares, die duurzaamheid en welzijn promoot. “Voor onze medewerkers plaatsten we bijvoorbeeld al fruitmanden op het werk en daarnaast installeerden we bijenkasten op onze site om de biodiversiteit in de omgeving te bevorderen”, zegt Gerty. “Om deze initiatieven een gezicht te geven naar de buitenwereld toe, houden we nu deze ‘A HeART for Bears’-actie.”

Iedereen die interesse heeft, kan de kunstige beren komende vrijdag ontdekken tijdens een speciale WinterWonderWandeling die Ursa organiseert. Starten kan van 17 tot 19 uur, mits gratis inschrijving via 0479/99 03 97. Nadien blijven de beren nog heel even staan.

(Pieterjan Neirynck)