Komt er ooit meer begrip voor klimaatactivisten als Wouter Mouton

‘Alles stroomt, geen mens kan twee keer in dezelfde rivier stappen. Want het is niet meer dezelfde rivier, noch dezelfde mens.’ De oude Griekse filosoof Heraclitus wist het al, de Brugse Sofie Crabbé gebruikt deze wijsheid als leidraad voor een opmerkelijke tentoonstelling die zij in het Brusselse Bozar mag opzetten. Daarin wordt ons waterkapitalisme gehekeld: het misbruik van water door de mens.

Sofie wil ons doen nadenken telkens als we een plasje doen. Want vissen vervrouwelijken door de restanten van de pil die urinerende vrouwen bij het doorspoelen van de wc in onze rivieren lozen. Wij heren zijn evenmin vrij van zonde, want het groeihormoon in onze pipi vervuilt onze oceanen. Worden publieke toiletten, net als ten tijde van de Romeinen, oorden waarop wijze politieke beslissingen genomen worden?

De manier waarop de mens de natuur misbruikt, kwam ook pijnlijk aan het licht tijdens de bezetting van het zonevreemde Lappersfortbos, twintig jaar geleden. De milieujongens die zich vastketenden aan de bomen, om te verhinderen dat die gekapt zouden worden voor een bussenstelplaats van De Lijn (!), werden toen verketterd als groene idioten, onwelriekende amokmakers en fanatieke anarchisten.

En zie, inmiddels is een groot deel van het Lappersfort een stadsbos. Tegenwoordig kun je niet zomaar een boom of een bos kappen. Vlaanderen heeft een boskaart die ook zonevreemde bossen beschermt. De geesten zijn gerijpt. Komt er ooit meer begrip voor klimaatactivisten zoals de ‘gekke’ Bruggeling Wouter Mouton, die nu verguisd wordt, omdat hij zich vastplakt aan kunstwerken? Of verliest hij met zo’n onbezonnen acties elk maatschappelijk draagvlak?

‘The Times They Are A-Changing’, zingt Bob Dylan. Ook in het stadiondossier. Is het tekenend voor de veranderende tijdsgeest dat de Raad van State oordeelt dat Brugge geen twee voetbaltempels nodig heeft en dat de groene gordel rond Brugge niet mag verkwanseld worden? Als dat dossier nog jaren aansleept, raken steeds meer Bruggelingen daarvan overtuigd. De tijd dringt voor Cercle. Het Kanaaleiland of Jan Breydel voor de Vereniging?