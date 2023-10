Klimaattocht Ride the Tide van start in Poperinge: “Klimaatcrisis moet dringend grondig aangepakt worden”

Van donderdag 5 tot zondag 8 oktober organiseert Climate Express terug een vierdaagse fietstocht. Onder de noemer Ride the Tide wordt gefietst langs de vloedlijn zoals die er in 2100 kan uitzien. De tocht begon donderdagmorgen in de Grote Markt in Poperinge.

De talrijk aanwezige jongeren werden toegesproken dolr Poperings schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter en er volgde ook een boodschap van Lisa Balle. Dokter Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee kon er niet bij zijn. “Na de speeches zingen 800 schoolkinderen onder begeleiding van Mitch – Michiel Buseyne -, Marcella Cuppens en Marlies Biesemans de Climate Song. Misschien wel het grootste kinderkoor ooit in Poperinge”, zegt GROS- voorzitter Luk Durnez.

“De deelnemende scholen waren VBS Sint-Franciscus en Sint-Benedictus, Basisschool De Ster, de Torteltuin, de Keiwijzer en VBS De Kastanje. Op het einde van het event vormden we een reusachtige erehaag voor de fietsgroep die vertrekt richting Krombeke, waar ze eveneens door buurtbewoners en schoolkinderen werden aangemoedigd.”

(Lees verder onder de foto.)

Klimaattocht Ride the Tide van start in Poperinge. © AB

Klimaatbeleid

Van daar gaat de tocht verder naar Brugge, Gent en Mechelen. “Onderweg kunnen deelnemers een stukje meefietsen, of een traject meedoen van één of meerdere dagen. Voor wie meerdere dagen fietst, is overnachting voorzien en inhoudelijke avondactiviteiten met kans tot ontmoeting en netwerken. Met deze actie willen Climate Express en Grootouders voor het klimaat de aandacht trekken op de zware gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd, maar ook in Vlaanderen. De voornaamste eis van de fietsers: een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid. Ride the Tide steunt duidelijk ook de Klimaatzaak, een rechtzaak die in hoger beroep van de overheid concrete reductiedoelstellingen eist”, aldus Luk.

De klimaatfietstocht Ride the Tide wordt van 5 tot en met 8 oktober opnieuw gereden. Een groep fietsers trekt, tijdens een vierdaagse fietstocht van 320 km, van Poperinge naar Antwerpen. Het traject loopt langs de toekomstige overstromingslijn die we, bij ongewijzigd klimaatbeleid, tegen het einde van deze eeuw zullen kennen. Heel wat mensen zakten af om de fietsers een hart onder de riem te steken. “De klimaatcrisis hakt er wereldwijd diep in en moet dringend grondig aangepakt worden.”

Info: https://climate-express.be

