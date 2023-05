Klimaatspeelplaats Sint-Paulus Kortrijk haalt finale New European Bauhaus Award

Het project “Klimaatspeelplaats” van basisschool Sint-Paulus Kortrijk is genomineerd voor de #NewEuropeanBauhaus Prizes 2023 in het onderdeel “Education Champions”. Uit 1.450 Europese projecten werden slechts 60 weerhouden, waaronder die van Sint-Paulus. Eerder werd de speelplaats van Sint-Paulus door het tijdschrift Knack ook geselecteerd als finalist in de wedstrijd ‘Mooiste speelplaats van Vlaanderen’.

Per categorie zijn er slechts 5 winnaars. De winnaars ontvangen een prijs van 30.000 euro. “We kunnen met ons mooi, duurzaam en inclusief project deze prijs winnen, maar daarvoor hebben we hulp nodig”, roept Duurzame Docent Cedric Ryckaert van VBS Sint-Paulus op. “De mensen kunnen ons helpen door het het NEB Prizes platform te bezoeken, en er hun stem uit te brengen op ons project, vóór 24 mei! Zo kunnen ze ook de klimaatadaptieve, groene speelplaatsen voor kinderen in heel Europa een boost geven.”

De prijzen worden toegekend in vier thematische categorieën: ‘Opnieuw contact maken met de natuur’, ‘Het gevoel er weer bij te horen’, ‘Prioriteit voor de plaatsen en mensen die dit het meest nodig hebben’ en ‘De noodzaak van een langetermijn- en levenscyclusbenadering in het industriële ecosysteem’.

Na een publieke stemming tot 24 mei is er ook een jury die vier projecten in elke categorie beloont. Op 21 en 22 juni worden de awards uitgereikt op een het NEB-congres in Brussel.

Finalist bij Knack

Met de selectie is Sint-Paulus niet aan zijn proefstuk toe. De speelplaats van de Kortrijkse school in de Burgemeester Felix de Bethunelaan werd ook al gelauwerd door het tijdschrift Knack. Volgens de Knack-jury was Sint-Paulus erin geslaagd om de betonnen vlakte in een paar jaar tijd om te toveren tot een ecologische speel- en leerplek. De klimaatspeelplaats heeft volgens Knack ook veel aandacht voor de natuur en biodiversiteit, met zijn infiltratiebekken, inheemse planten en bij- en vogelkastjes.