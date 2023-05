Klimaatregisseur Claude Willaert helpt doelstellingen realiseren: “We kunnen iets leren van dieren”

Het lokaal bestuur heeft zich geëngageerd om de gemeente klimaatneutraal te maken: ‘Net Zero tegen 2050’. Daarom heeft het, onder het motto ‘Tope Sterk’, Claude Willaert aangesteld als klimaatregisseur. Hij moet de doelstellingen haalbaar helpen maken. Claude was natuureducator, en is vrijwilliger en organisator van het Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen. “We kunnen zeker iets leren van de dieren”, zegt hij.

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) wil het lokaal bestuur van Koksijde veel ambities realiseren. Daaraan wil Claude Willaert (53) zijn steentje bijdragen.

“Ik werkte als educator natuur en milieu voor de zee”, vertelt Claude. “Een mooie job. De zee, het strand en de duinen en dus ook de toekomst ervan liggen me nauw aan het hart. Het klimaat heeft daarop een enorme impact, en onze kustlijn beschermen is een absolute prioriteit. Het lokale niveau is het aangewezen niveau om daarin verandering te brengen en ik help graag mee zaken in gang zetten: al meer dan twintig jaar ben ik vrijwilliger in de jeugdvereniging voor natuur De Zeevonk, en ik organiseer het Europees kampioenschap Meeuwenschreeuwen om de aandacht te vestigen op de meeuwenproblematiek, iets wat zeker bij onze kust hoort.”

“De grootste uitdaging voor de mensheid is de klimaatverandering, en die heeft op alle niveaus prioriteit. We zijn nu al zeker dat de zeespiegel in de komende decennia tussen de één en drie meter zal stijgen. Het is de hoogste tijd dat we inzien hoe belangrijk het is om duurzaam om te gaan met natuur en milieu. In Zuid-Afrika noemen ze duurzame ontwikkeling ‘volhoudbare’ ontwikkeling. ‘Volhouden’ is hier dus helemaal op zijn plaats. Daarvoor moeten we ons met zijn allen inzetten – als lokaal bestuur, maar ook als individuele burger.”

“Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid op via het LEKP en zullen we op het grondgebied van Koksijde meer dan 21.000 bomen – één per inwoner – planten. Dat doen we via streekeigen plantpakketten, die je vanaf 1 september kunt kopen via ‘Behaag je tuin’. We zullen 22 natuurgroenperken aanleggen of omvormen, 10,76 kilometer hagen en geveltuinen aanplanten, 1.500 renovaties realiseren bij particulieren, 44 projecten rond hernieuwbare energie realiseren, 43 deelwagens aanbieden aan de bewoners, 215 laadpunten installeren, de openbare verlichting verledden, 21.500 m² ontharden, doordachter omspringen met hemelwater – we voorzien 21.500 m³ hemelwateropvang, buffering of infiltratie – we leggen 21,5 kilometer nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad aan…”

Claude hoopt samen met collega’s concrete acties uit te werken, voor elke burger maar ook voor specifieke doelgroepen zoals de horeca en de immosector.

“Zo zullen we bijvoorbeeld in vier deelgemeentes klimaattafels organiseren, waar we specialisten uitnodigen die tips geven hoe je best energie kunt besparen. We moeten bewust leren omspringen met energie, groen, water, verharding… Zo kunnen we zeker iets leren van de dieren… Een winterslaap houden is de beste manier om energie te besparen, want daardoor daalt de hartslag. Sommige dieren overwinteren in een goed geïsoleerd hol, kikkers, padden en salamanders onder blaadjes die bij het verteringsproces warmte afgeven. Ook loofbomen gaan elk jaar in wintermodus, en trekvogels overwinteren in zuiderse landen.”

Als een Oude Belg

Al die uitdagingen en ambities vertaalt Claude ook naar zijn privéleven.

“Ik verplaats me zoveel mogelijk met de fiets, ook als het regent en om boodschappen te doen. We hebben onlangs onze woning zo ecologisch mogelijk gerenoveerd: met hemelwateropvang, ledverlichting, een isolatieschil, hoogrendementsglas, een waterpomp… – de eerste vijftien jaar had ik als een ‘Oude Belg’ geleefd, in een huis uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Mijn tuin is klimaatrobuust, met streekeigen planten en de natuurlijk airco van bomen. Ik sproei geen water en ik eet vegetarisch.”

Claude is een fervente fietser: in de zomer springt hij op zijn racefiets, in de winter op zijn mountainbike. En wie hem al in actie heeft gezien, onder meer als presentator van Meeuwenschreeuwen, weet dat hij ook een geweldige stand-upcomedian is. “Mijn levensmotto luidt: het probleem is dat je, als je dood bent, niet meer kunt lachen”, lacht Claude. (Myriam Van den Putte)