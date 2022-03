Klimaatpunt geopend in Huis van de Bruggeling

In het Huis van de Bruggeling kreeg nu ook het Klimaatpunt zijn stek. Je kan in dit nieuw informatie-, advies- en ontmoetingspunt terecht met vragen over het recent goedgekeurd ‘Klimaatplan 2030’ en ook als je wil weten hoe je zelf kan bijdragen tot de lokale klimaatdoelen.

Stadsmedewerkers helpen je graag op weg met je vragen rond woningrenovatie, het installeren van zonnepanelen, het overschakelen op elektrisch rijden of deelmobiliteit of hoe je je tuin of woning klimaatrobuuster kunt maken.

“We willen Bruggelingen en onze Brugse bedrijven zo veel als mogelijk helpen om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo bieden we hen, een heel traject aan voor de duurzame verbetering van woningen. Het ontzorgen van onze inwoners is voor mij een belangrijke en prioritaire actie in de meer dan 200 acties van ons Brugs Klimaatplan. Onze ambitie is om iedereen een helder antwoord te geven op de vraag wat je zelf kan doen om minder CO2 uit te stoten, welke ondersteuning je hiervoor kan krijgen en hoe je dit concreet kan aanpakken. Daarom is er nu het Klimaatpunt, een fysieke plek, voor iedereen toegankelijk, waar alle vragen in verband met klimaat aan bod kunnen komen. Bovendien zal het voor onze inwoners meer opleveren dan enkel de CO2-reductie, maar ook bijvoorbeeld het comfort van hun woningen verhogen en de luchtkwaliteit verbeteren”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Laagdrempelige ontmoetingsplek

“Met de opening van dit Klimaatpunt zetten we zelf weer een stap richting de burger. We helpen hen hier graag verder met al hun vragen over thema’s zoals renoveren, rationaal energieverbruik, plaatsen van zonnepanelen of zonneboiler, duurzame voeding en mobiliteit,…We zorgen ervoor dat dit Klimaatpunt een laagdrempelige ontmoetingsplek is”, vult schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal aan.

Tijdens de openingsuren van het Huis van de Bruggeling kan je kennismaken met alle lopende klimaatinitiatieven en het ondersteuningsaanbod vanuit de Stad. Van maandag tot donderdag zijn er van 13 tot 17 uur ook medewerkers van de Stad aanwezig om de burger te informeren over de Brugse klimaatdoelen. (CGRA)