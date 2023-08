Klimaatplan Torhout 2030 bestrijdt klimaatverandering

Het stadsbestuur lanceert het Klimaatplan Torhout 2030. Dat plan vormt voor de komende jaren de leidraad om in de eigen stad mee de klimaatdoelstellingen te behalen. De inzet is om Torhout te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Concreet bevat het plan lokale en regionale acties gebaseerd op voorstellen van experts, inwoners en adviesraden. Samen moeten die acties zorgen voor meer wooncomfort, grotere leefbaarheid, lagere energiefacturen, extra groen en biodiversiteit, meer lokale jobs en nieuwe opportuniteiten voor de bedrijven.

Leefbaar en gezond

Om het Klimaatplan Torhout 2030 uit de doeken te doen en de bevolking de kans te geven om haar mening te geven over de prioriteiten in het plan, werd in het stadskantoor voor het eerst een Klimaatatelier georganiseerd. Het stadsbestuur verwelkomde er alle geïnteresseerden om de voorziene acties te ontdekken. Dat gebeurde op een kleine infomarkt.

“Torhout blijft uiteraard niet gespaard van de symptomen veroorzaakt door de klimaatverandering”, aldus schepen van Leefmilieu Elsie Desmet. “Maar als we vandaag starten met het uitvoeren van de acties, kunnen we onze stad leefbaar en gezond houden. Hoe groot de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn, is afhankelijk van het klimaatbeleid dat we voeren én bovenal van de genoemde acties die we samen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het Klimaatplan Torhout 2030 vormt de komende jaren de leidraad om ook in onze stad de klimaatdoelstellingen te behalen.”

“Tijdens warme zomerdagen vertoeven we allemaal graag in het groen of aan het water. De stad zet daarom in op meer ontharding, vergroening en opvang van hemelwater. Dit zijn allemaal klimaatacties opgenomen in het Klimaatplan Torhout 2030.”

Ook klimaatbrochure

“Er lopen heel wat stadsprojecten die we tijdens het Klimaatatelier in de kijker hebben gezet”, vervolgt de schepen. “Dan denk ik aan de realisatie van bijvriendelijke geveltuinen en het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen om zoveel mogelijk te ontharden en te vergroenen. We promoten voorts het wandelen en fietsen langs de uitgestippelde stedelijke trajecten om zo de recreatie in de lokale natuur aan te moedigen. En we streven, samen met onder andere het plaatselijke VLTI, naar bijenvriendelijke beplantingen.”

“Het is belangrijk dat elke Torhoutenaar mee is in het klimaatverhaal. Daarom lanceren we een klimaatbrochure met als titel Klimaatpraat. In dat magazine ontdek je de inhoud van het klimaatplan op interactieve wijze.” (JS)

Info: www.torhout.be/klimaat