Klimaatmuseum, een initiatief van Sint-Amandsbasisschool Zuid, brengt 300 euro op voor vzw De Zonnegloed

Het klimaatmuseum is een initiatief van de 12 leerlingen van de leerlingenraad van Sint-Amandsbasisschool Zuid (vertegenwoordigers van elke klas vanaf het derde leerjaar). Elk leerjaar werkte rond een onderwerp dat een link had met het jaarthema van de school: dol op de wereldbol. Vervolgens plaatste elke klas kunstwerken in het klimaatmuseum.

Vrijdagnamiddag werden familie, vrienden en sympathisanten uitgenodigd tot een bezoek aan het museum. De vrije bijdragen waren goed voor 300 euro. De totale opbrengst van het klimaatmuseum gaat naar vzw De Zonnegloed, een opvangcentrum voor wilde dieren in nood.

Om de zoveel tijd komt de leerlingenraad samen over de middag om ideeën uit de ideeënbus te bespreken. Daaruit kwam de vraag om iets te organiseren rond hun jaarthema ‘dol op de wereldbol’. “We kozen voor een klimaatmuseum en werkten rond zes onderwerpen: luchtvervuiling, planeten, dierenwelzijn, vervuiling van de oceaan, opruimacties en recycleren. Elk leerjaar kreeg één onderwerp waarbij de leerlingenraad suggesties gaf wat ze er precies mee konden doen, maar elke klas was vrij zelf iets uit te werken“, licht juf Charlotte Bonte toe. Samen met Heleen Lessens begeleidden ze de leerlingenraad bij het klimaatmuseum. Sommige leerjaren kozen ervoor om met de drie klassen samen iets groots te maken zoals de vissen en zwevende kwallen van het derde leerjaar. “Voor het museumbezoek werd een vrije bijdrage gevraagd. Mogelijks komt daar nog iets bij, maar nu hebben we een kleine 300 euro ingezameld voor het goede doel. Dergelijke initiatieven zijn zeker voor herhaling vatbaar. Het thema voor volgend jaar moet wel nog beslist worden.”