Klimaatmars trok door de straten van Menen

180 leerlingen trokken vrijdagmiddag door de straten van Menen, met een meer dan duidelijke boodschap. “Minder afval op onze planeet en wel nu meteen”, scandeerden de jongeren van BuLo Blijdhove.

Spandoeken, slogans die luidkeels werden geroepen en zelfs een heuse escorte van de politie. De klimaatmars, georganiseerd door leerkrachten en leerlingen van BuLo Blijdhove ging vrijdag namiddag alvast niet onopgemerkt voorbij. Klokslag 13 uur vertrok de bonte bende vanuit de schoolgebouwen in de Guido Gezellelaan, tot aan de deuren van het stadhuis. In hun kielzog volgden nog enkele figuurtjes van de Mooimakers en Menen had meteen een milieumanifestatie die door de straten trok.

“Het is vandaag #MissieMinder dag, een initiatief van MOS Vlaanderen”, duidde de directeur vanop de fiets. “We schenken op die manier, samen met de leerlingen, aandacht aan de textielafvalberg die dagelijks groter wordt. Een broek die we niet langer hip vinden? Een shirt dat net een maatje te klein is? Het vliegt nog te snel in de prullenmand terwijl we er nog iemand blij mee kunnen maken. Afgelopen week gingen we samen met de leerlingen op pad om flyers in de bus te steken. Wie oude of ongebruikte kledij had, kon die tijdens de mars afgeven. Ook ouders en leerkrachten verzamelden ongebruikte kledingstukken om die vandaag tot op de Grote Markt te brengen.”

De mars werd met heel wat aandacht gevolgd door de mensen van De Kringloopwinkel, die prompt een vrachtwagen tot op de Grote Markt brachten. De leerlingen konden op die manier hun verzamelde kledij afgeven, richting nieuwe eigenaars.

Een handvol leerlingen werd na de klimaatmars, door 3 schepenen, op het stadhuis ontvangen. In de gemeenteraadszaal gingen ze in debat over verschillende onderwerpen gelinkt aan het milieu. Dat de leerlingen hun dossiers goed hadden voorbereid, bleek al snel toen ze de politici het vuur aan de schenen legden.