Klimaatfietstocht langs overstromingslijn: “Snel en breed inzetten op een totaalpakket aan maatregelen”

Vanop de Paardenmarkt in Poperinge vertrok vanmorgen de tweede editie van de klimaatfietstocht ‘Ride The Tide’. Deze tocht fietst langs de toekomstige overstromingslijn die bij ongewijzigd klimaatbeleid in 2100 realiteit zou worden. Een 50-tal fietsers houden halt in Brugge en Gent. De tocht zal eindigen in Brussel op zondag 23 oktober, waar de fietsers de klimaatbetoging zullen vervoegen.

De fietsers vertrokken vrijdagmorgen vanop de Paardenmarkt in Poperinge. “We zijn blij met de zon en de wind. Hopelijk blijft het weer meezitten en bewijst de temperatuur de opwarming van de aarde niet. De start is alvast goed verlopen”, zegt Marc Alexander van Climate Express. “We houden halt in Brugge en Gent, om uiteindelijk op zondag 23 oktober in Brussel te eindigen. Er zijn deelnemers die heel de tocht van 200 km meefietsen en er zijn deelnemers die op één of meerdere dagen aansluiten. Voor de overnachtingen kunnen we beroep doen op scholen die hun infrastructuur ter beschikking hebben gesteld. Deelnemers slapen in een slaapzak en op een matje.”

Alternatieven

Met de fietstocht wil Climate Express de lokale gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar maken en het belang van positieve alternatieven benadrukken. “We willen beleidsmakers ertoe aanzetten de ernst van de klimaatverandering te erkennen. Door nu sociaal rechtvaardige en herverdelende maatregelen te nemen, kunnen we draagvlak creëren, en de opwarming beperken tot onder 1,5°C”, zegt Marc.

“Wat begon als een initiatief om met een grote groep klimaatactivisten een trein in te huren om naar de COP-conferentie van Warchau te trekken, is Climate Express zich steeds meer gaan toespitsen op acties met de fiets, misschien wel hét symbool van duurzame mobiliteit. De fiets verbindt mensen die op een geëngageerde manier een duurzame toekomst op de kaart willen zetten”, klinkt het.

Opwarmingsgevolgen

“We moeten snel en breed inzetten op een totaalpakket aan positieve maatregelen. Het doel ervan is verdere klimaatopwarming af te remmen, te voorkomen en uiteindelijk zelfs om te draaien. Dat is iets waartoe de rapporten van het VN-klimaatorgaan (IPCC) ons reeds meer dan een decennium oproepen. Bovendien zullen we ons moeten wapenen tegen de nu reeds ernstige opwarmingsgevolgen. We denken dan aan de hitte en droogte dit jaar. Of de zware neerslag vorig jaar in Wallonië. Gevolg: overstromingen, 40 doden en enorm veel ander leed. Dat kan evengoed Vlaanderen overkomen.