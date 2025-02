Klimaatdag met tal van activiteiten in Oefenschool: “Leerlingen écht bewust maken van de noodzaak om er aandacht voor te hebben”

Op dinsdag 25 februari organiseert De Oefenschool in haar vestiging aan de Bruggestraat een heuse Klimaatdag. De hele dag staat alles in het teken van afval, milieu en klimaat. De leerlingen leren bewust na te denken hoe er zinvol mee om te gaan.

Het evenement richt zich specifiek tot de jongens en meisjes uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar, maar ook de jongere kinderen werken dit schooljaar geregeld rond de milieuproblematiek.

Veggie kookactiviteit

De Klimaatdag start met een leuk en leerrijk spel over afval. Daarna zullen de leerlingen affiches ontwerpen, toneelstukjes en spreuken bedenken en stopmotionfilmpjes maken rond datzelfde thema. Het zesde leerjaar organiseert bovendien een veggie kookactiviteit. Elke klas loopt langs bij een organisatie of instelling die zich inzet voor het milieu of er een link mee heeft. Er staan onder andere bezoeken op het programma aan het stedelijke recyclagepark, de Kringwinkel, de keuken van het ziekenhuis AZ Delta en het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Op die manier krijgen de leerlingen een duidelijk, concreet zicht op de mogelijkheden om de afvalberg te verminderen.

Met afval aan de slag

In de namiddag gaan alle klassen creatief aan de slag. Met afval dat ze verzamelden, zullen de jongens en meisjes kunstwerkjes maken. Op die manier doen ze aan upcyclen: het afval verwerken en een tweede leven geven.

Afsluiten doen de leerkrachten en leerlingen met het zingen van een lied over het milieu. “Al enkele jaren werken we met de kinderen mee aan het project Mooimakers”, zegt meester Tijs Vergote namens het leerkrachtenteam. “Zo ruimen we zwerfvuil op, leren juist sorteren en noem maar op. We zijn blij dat we dit schooljaar een stapje verder kunnen gaan door in de vestiging aan de Bruggestraat onze gevarieerde Klimaatdag te organiseren. We doen dit omdat we de leerlingen écht bewust willen maken van de noodzaak om aandacht te hebben voor milieu en klimaat.”

Ook het stadsbestuur draagt zijn steentje bij aan het evenement. De affiches en spreuken die de kinderen ontwerpen, zullen achteraf een plaatsje krijgen langs de openbare weg in de schoolomgeving. “Op die manier willen we de voorbijgangers sensibiliseren om mee te helpen aan een propere omgeving”, vervolgt meester Tijs. “We zijn bijzonder blij met de samenwerking met de stad.”

Stad ondersteunt

“Als stad staan we vierkant achter initiatieven zoals de Klimaatdag”, zegt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet. “Jong geleerd is oud gedaan! De Oefenschool neemt al verschillende jaren deel aan de actie Operatie Proper en dat werpt zijn vruchten af. Kinderen worden zich bewust van het feit dat afval in de vuilnisbak thuishoort en niet op de grond. Daarnaast wordt er ingezet op het voorkomen van afval. Een koek in een doosje in plaats van in een papiertje, een herbruikbare drinkfles in plaats van een wegwerpflesje en noem maar op. Met dit evenement wil het enthousiaste leerkrachtenteam de leerlingen bewustmaken van de invloed die de kinderen zelf hebben op ons klimaat en onze omgeving door verstandig om te gaan met afval, voedsel, enzovoort.”

“Met de stad willen we dergelijke initiatieven niet enkel toejuichen, maar ook effectief ondersteunen. Naast gratis materieel voor het opruimen van de schoolomgeving en een gratis bezoek aan ons recyclagepark bieden we nog heel wat educatief materiaal aan via onze afvalintercommunale Mirom en het project Mooimakers.”

“Aan de hand van tekeningen en slogans willen de kinderen van De Oefenschool alle Torhoutenaren bewustmaken van het belang van een propere, nette en duurzame stad. We zullen hun creaties vereeuwigen en in het straatbeeld in de buurt van de school zichtbaar maken. We voorzien duurzame banners en borden waarmee we ieders aandacht willen vragen voor milieu en klimaat.”