Klimaatbetoger Wouter Mouton slaagde er niet in om Heilig Bloedprocessie te verstoren omdat hij opgepakt werd door de politie

Enkele weken geleden gebruikte activist Wouter Mouton oa de ronde van Vlaanderen en de bekerfinale voetbal om zijn klimaatboodschap onder de aandacht te brengen. Ook tijdens Brugges mooiste dag was hij van plan een verstorende actie uit te voeren.

“De bloedprocessie is een internationaal druk bijgewoond evenement, ik was dus zeker van een groot bereik”, laat Mouton weten. “Zeker gezien het mooie weer en het feit dat het enkele jaren geleden was dat de processie kon plaatsvinden Ik ben me bewust van het belang en de historische waarde van de stoet. Het enorme oog voor detail, de omvang en de toewijding van alle betrokkenen heeft ertoe bijgedragen dat deze in 2009 door UNESCO werd opgenomen in de lijst van cultureel erfgoed. Er kan dus nauwelijks genoeg lof worden gezwaaid naar dit evenement.”

“Toch kies ik ervoor ook dit soort gebeurtenissen te proberen verstoren en op deze manier aandacht te krijgen voor de klimaatcrisis. Het laatste rapport van WMO (World Meteorological Organisation) staat weer vol met alarmerende berichten. Verzurende en stijgende oceaantemperatuur, hogere CO2-concentraties, recordtemperaturen.. Veel van deze indicatoren overschrijden kritische drempels, dit zal ervoor zorgen dat ons leven op aarde steeds uitdagender zal worden. Droogtes, voedseltekorten, energieproblemen, massale migratiestromen.. Het kleine voorproefje dat de mensen in de Ardennen vorig jaar moesten ondergaan heeft niet voor een structurele invraagstelling, laat staan verbetering van het federale klimaatbeleid gezorgd. Zijn er niet genoeg doden gevallen, of hoe moet ik dit interpreteren?”

Gevraagd naar zijn doelen verwijst Mouton naar de politiek. “Het lakse nalatigheidsbeleid van onze federale regering heeft ervoor gezorgd dat deze werd aangeklaagd door burgergroepering Klimaatzaak. Een zaak die werd verloren door de regering. Diezelfde criminele nalatigheid heerst ook in het Brugse stadsbestuur. Dit wordt perfect geïllustreerd door het feit dat het meer dan 3 jaar wachten was op een klimaatplan na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een plan zonder duidelijk extra budget bovendien. Hoe erg kan het zijn? Deze houding zal zonder twijfel bijdragen tot bijzonder veel en te vermijden leed bij alle burgers en dan vooral de meest kwetsbare. Deze selectieve blindheid is voor mij in ieder geval een extra motivatie om het lokale bestuur in diskrediet te brengen en Brugse en nationale evenementen te viseren.”

Wat precies zijn actie zou inhouden is duidelijk. Mouton wou opnieuw met een beschreven shirt in beeld komen. Ondanks een vermomming werd hij echter herkend en samen met een kompaan enkele uren bestuurlijk aangehouden. “Er wordt mij vaak gevraagd of dit geen eindeloos spelletje is met de politie. Tja, je kan het wel zo bekijken natuurlijk. Ons doel is om in beeld te komen en de politie wil net dat vermijden. Ik zou het inderdaad als een spel kunnen beschouwen als de inzet niet zo hoog was. En deze game heb ik dan wel verloren, maar er zijn veel games nodig om een set te winnen. Het enige jammere aan dit spel is dat er geen scheidsrechter is, anders hadden ‘radicale klimaatactivisten’ allang gewonnen. Mijn felicitaties aan de Brugse politie om me eruit te halen en zoals steeds dank aan hen voor de correcte behandeling.”