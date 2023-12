Klimaatbabbels informeren en activeren in Damme

Met onder meer de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en energie- en klimaatpacten, engageert Damme zich om inspanningen te leveren in de strijd tegen de klimaatverandering.

Na de eerdere energiebabbels wil het stadsbestuur nu, opnieuw in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Damme, de burgers verder informeren met klimaatbabbels. De werkgroep Duurzaam Damme is een groep milieubewuste Dammenaars die het bestuur adviseert en tegelijk ook de bevolking informeert en activeert.

Expertise

“Ons Damse stadsbestuur wil een sterk klimaatbeleid voeren. Om resultaten te boeken, is het belangrijk dat iedereen mee is. Daarom organiseren we de klimaatbabbels”, legt schepen voor Milieu Bart Desutter (CD&V+) uit.

Een van de leden van Duurzaam Damme die aan het woord zullen komen, is gepensioneerd Dams ambtenaar Hendrik De Corte, die vanuit zijn functie binnen de stad al de grote promotor was van het lokaal klimaatbeleid. “In de eerste plaats moeten we af van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dat kan door onze energie efficiënter te gebruiken en door de overstap naar elektriciteit”, zegt De Corte.”

Op de eerste klimaatbabbel zal elke spreker kort een aantal vragen binnen zijn specialiteit beantwoorden. Zo heeft dokter Marc Cabooter het over luchtvervuiling en hittegolven, terwijl Hendrik Decorte ingaat op elektrisch rijden en klimaatbesparend verplaatsen. Patrick Meire, voorzitter van Natuurpunt Damme, heeft het over natuurherstel en moerassen als mogelijk oplossing voor verdroging. Ook andere leden van de werkgroep en schepen Bart Desutter leveren een bijdrage. “Voor mij is het belangrijk dat zo’n initiatief laagdrempelig is en dat ook concreet wordt aangegeven wat de burger zelf kan ondernemen en wat daarvan de voordelen zijn”, geeft burgemeester Joachim Coens (CD&V+) nog mee.

(PDV)