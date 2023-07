Klimaatambassade vraagt stad Ieper af te zien van nieuwe beroepsprocedure: “Windturbines komen er sowieso”

Nadat minister Zuhal Demir op 23 mei een nieuwe vergunning had toegekend aan Aspiravi voor twee windturbines langs de A19 in Sint-Jan, ging het Ieperse schepencollege weer in beroep. De Klimaatambassade is ervan overtuigd dat de windmolens er sowieso komen, maar hekelt de vertragingsmanoeuvres van de stad.

In september 2020 deed Aspiravi een eerste aanvraag bij de provincie West-Vlaanderen voor de bouw van twee 200 meter hoge windturbines op de grens van Zonnebeke met Sint-Jan. Al snel verenigden bezorgde buurtbewoners zich in het burgerplatform Frontwind Sint-Jan en dienden 1.300 bezwaarschriften in.

Aangepaste vergunning

De vergunning werd toch toegekend, ondanks een negatief advies van de stad Ieper, die in beroep ging bij minister Demir. De minister bevestigde de vergunning echter in juni 2021, waarop Ieper opnieuw in beroep ging, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Die velde een arrest in september 2022 en vroeg minister Demir om een aangepaste vergunning uit te reiken. De aanpassing bestond uit het beperken van de mogelijke windturbines tot drie types van zes megawatt, omdat volgens een omzendbrief uit 2014 de productie van elektriciteit zo groot mogelijk moet zijn.

Ondertussen mengden ook de voorstanders van windmolens zich in het debat. Voormalig voorzitter van de Ieperse milieuraad en Klimaatambassadeur Patrick Verbrugge verzamelde een achttal gelijkgestemden in de Klimaatambassade, die ook op de bres sprong voor de vier Vredesmolens die Luminus wilde neerplanten in de buurt van de Noorderring in Vlamertinge. Ook daar adviseerde het stadsbestuur negatief.

Geen ergernis, wel plan

Nu neemt de Klimaatambassade het ook op voor de twee windmolens van Aspiravi langs de A19 en probeert dat te doen door een groter draagvlak te vinden bij de buurtbewoners.

“Op 22 april 2023 organiseerden Gecoro Ieper en Gecoro Heuvelland een studiereis naar Oost-Vlaanderen, waar men erin geslaagd is om langs de E34 tussen Eeklo en Maldegem 32 grote windturbines te bouwen zonder één bezwaarschrift”, zegt Verbrugge. “De Klimaatambassade maakte een plan om samen met het stadsbestuur en de provincie de mensen van Sint-Jan correcte informatie te bezorgen, zodat mensen zich niet meer ergeren aan de windturbines – wat voor niets nodig is: zich ergeren heeft een impact op de gezondheid en de slaapkwaliteit.”

Opnieuw in beroep

Op 23 mei kende minister Demir een nieuwe vergunning toe aan Aspiravi voor de twee turbines, maar het schepencollege van Ieper besliste op 12 juni opnieuw in beroep te gaan, tot grote ergernis van de Klimaatambassade. “Ook de provincie geeft niet thuis. In zulke omstandigheden kan niemand zorgen voor meer draagkracht. Zo doorkruist het stadsbestuur het plan van de Klimaatambassade”, zucht Verbrugge.

De Klimaatambassade veegt de argumenten van het stadsbestuur van tafel. “Op de gemeenteraad van 6 februari vertelde schepen Bolle dat het landschap waarvoor in de voorbije decennia zo hard gevochten is, gevrijwaard moet blijven. Maar de A19, de Noorderring en de Zuiderring zijn er wel gekomen, net als de hoogspanningslijnen.”

“En maar goed ook, want wij hebben ze nodig, in een moderne wereld. Evenzeer hebben wij lokale energieproductie nodig, en daarvoor zijn voldoende grote windturbines noodzakelijk. Na de repowering van de negen windturbines in het industriepark zullen die hoogstens 10% van onze elektriciteit kunnen leveren, uiteraard onvoldoende.”

Gezond verstand

De Klimaatambassade pleit voor gezond verstand. “In de beleidsnota die het stadsbestuur opmaakte in 2019 lezen we punt 174: Het stadsbestuur ondersteunt de inplanting van windmolens op geschikte locaties. Het is de omzendbrief van 2014 van de Vlaamse Gemeenschap die bepaalt wat geschikte locaties zijn: zeehavengebieden, industriegebieden, of in de nabijheid van markant in het landschap voorkomende infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen, hoogspanningsleidingen…”

“Het stadsbestuur kiest ervoor om in te gaan tegen die voorschriften van de hogere overheid, voorschriften die ervoor zorgen dat maagdelijke landschappen niet aangesneden worden voor het plaatsen van windturbines. Verwacht wordt dat de windturbines er toch zullen komen, alleen met jaren vertraging. Jaren van onzekerheid, waardoor het stadsbestuur alleen zorgt voor meer ergernis bij de omwonenden. De Klimaatambassade vraagt dat het stadsbestuur hierover nog eens goed nadenkt alvorens door te zetten.”

Schepen wuift weg

Schepen Philip Bolle (Vooruit) is niet onder de indruk: “De stad heeft een visienota ontwikkeld die door de gemeenteraad werd bekrachtigd, waarbij we in Ieper willen inzetten op repowering van de negen windmolens op het bedrijventerrein én op – zo mogelijk – bijkomende clustering in de onmiddellijke nabijheid van die zone.”

“Het beroep van de stad ligt dus perfect in lijn met haar besluit en doelstellingen, zoals de vrijwaring van het open landschap en inplanting daar waar inwoners er geen of nauwelijks last van kunnen ondervinden. Veel duidelijker kan het niet zijn.”

www.klimaatambassade.be