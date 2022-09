Klimaatactivitist Wouter Mouton voert actie op Brugse Kaasmarkt

Op de Brugse Kaasmarkt van zondag heeft de gekende klimaatactivist Wouter Mouton actie gehouden. Hij wijst op de impact van de melkproductie op het milieu. Het is volgens hem niet gekend en de politiek blijft de landbouw ondersteunen.

Hij had post gevat op de Brugse Kaasmarkt waar alle politici gevraagd waren in het Concertgebouw voor de receptie van de opening van de kaasmarkt. Hij wou een stille actie voeren waarvan de politie ook op de hoogte was. Wouter wou niemand verhinderen maar een stil protest houden met borden met een boodschap en een koeienkop. De Brugse politie hield de activist goed in het oog. Na zijn vorige actie waarbij hij zich kleefde aan kunstwerken in het Brugse Memlingmuseum krijgt hij steeds meer kritiek. Ook op de Brugse Kaasmarkt hadden de passanten maar weinig begrip voor zijn acties. Wekelijks voert hij acties op de Brugse Markt en aan de vestiging van Mc Donalds in de Steenstraat. (SR)