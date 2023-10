Klimaatactivisten die rijweg in Brugge blokkeren opgepakt door politie

Zaterdagnamiddag hielden de klimaatactivisten een betoging in het centrum van Brugge. De actie mondde uit in een blokkade van de Smedenstraat, waarna een groot aantal manifestanten opgepakt werden. Een viertal onder hen bleef zich verzetten en werd bij handen en benen in de politiebus gesleurd.

De intussen bekende Brugse klimaatactivist Wouter Mouton, die al jarenlang manifesteert met zijn bekende oranje bord, kreeg vandaag zaterdagnamiddag versterking van leden van de groep Extention Rebellion bij een actie in de Brugse binnenstad.

De manifestanten, een dertigtal in totaal, hielden aanvankelijk in de vorm van toeristen die achter een gids met vlaggetje liepen een wandeltocht vanuit het Minnewaterpark, door de winkelstraten en zo tot op de Markt.

Te warm voor oktober

“Tijdens de tocht, waarbij we ons niet bekend maakten als klimaatactivisten, spraken we wel mensen aan en vroegen we bij bepaalde winkels of ze zich bewust waren van de milieu- en klimaatverwoestende invloed bij de productie van bepaalde producten”, vertelt woordvoerder Bart Verstraete van Extention Rebellion.

“Op de Markt aangekomen hebben we dan wel onze spandoeken ontvouwt en slogans gescandeerd. Onze dag om te manifesteren was goed gekozen want het is opnieuw opmerkelijk warm voor oktober. De voorbije maand september zal overigens wereldwijd de warmste maand september zijn sinds de metingen.”

“Wat wij eisen is dat de overheid de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept, dat diezelfde overheid nu handelt om de broeikasuitstoot naar netto nul te herleiden en dat ze de burgers mee laat beslissen over een rechtvaardige transitie naar niet fossiele brandstoffen.”

Neerzittend protest in Smedenstraat

Het leek dus een eerder rustige manifestatie, maar al vlug bleek dat de manifestanten nog wat meer in hum mars hadden. Via de Steenstraat en Zuidzandstraat, trokken ze te voet en met spandoeken richting ‘t Zand, dat ze overstaken om vervolgens midden op de rijweg van de Smedenstraat te gaan neerzitten in protest.

De politiecommissaris met dienst liet aan de manifestanten verstaan dat ze zouden opgepakt worden als ze de rijweg niet snel ontruimden. Op een bepaald moment kregen ze nog drie minuten om weg te gaan. Ongeveer de helft ervan besloot de bevelen van de politie te volgen maar de rest bleef dus zitten.

Daarop liet de politie versterking aanrukken, met ook een grote politiebus om ze weg te voeren en bestuurlijk aan te houden. Het gros liet zich dan gedwee naar de politiebus begeleiden maar een viertal bleef halsstarrig zitten of zelfs liggen. Ze werden door de politiemensen dan ook bij handen en voeten in de politiebus gesleurd. In totaal was de Smedenstraat zo’n drie kwartier afgesloten voor het verkeer.

(PDV)