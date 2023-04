Klimaatactivisten blinddoeken standbeeld op de Veemarkt in Kortrijk

Onbekenden hebben op Pasen in naam van ‘Extinction Rebellion’ en ‘Scientist Rebellion’ het standbeeld op de Veemarkt in Kortrijk geblinddoekt. Vreemd genoeg waren die klimaatverenigingen niet op de hoogte van de stunt….

De stunt gebeurde op paaszondag, bij zonsopgang. Wereldwijd hebben klimaatactivisten in diverse landen de voorbije dagen en weken iconische standbeelden geblinddoekt. De actie komt er na een vernietigend rapport van IPCC, een organisatie van de Verenigde Naties die de risico’s van klimaatverandering te evalueert.

In dat rapport staat te lezen dat machthebbers niet mogen wegkijken van de klimaatcrisis, maar meteen actie moeten ondernemen. De actie in Kortrijk is het werk van onbekende klimaatactivisten, want Extinction Rebellion België was niet op de hoogte van de actie.

Hetzelfde standbeeld kreeg in coronatijd al een mondmasker, ter ‘bescherming’ tegen het virus. Naar verluidt plannen milieuactivisten ook om eerstdaags in Brugge een bekende figuur op een standbeeld te blinddoeken….