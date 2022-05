Jill Peeters te gast op Klimaatfestival

Zaterdagavond was Jill Peeters, de VTM-weervrouw te gast op het klimaatfestival in Wevelgem. In een vlotte presentatie nam zij het 150-koppig publiek mee in het verhaal van de klimaatverandering.

Met vragen als “Wat geeft je energie, wat geef je zuurstof” vertrok zij van wat mensen zelf aanvoelen en ervaren. Van taart tot wandelen, de ontspanning die haar zelf het meest bevalt. Daarnaast haalt Jill Peeters energie uit samenwerken met andere weermannen en vrouwen. Daarvoor richtte ze Climate without borders op.

Het verhaal wordt wetenschappelijker als begrippen als fytoplankton en fotosynthese aan bod komen, maar het verhaal beklijft. De oceaan is uiterst belangrijk en staat in voor de helft van onze zuurstofvoorziening. Het weer zal de komende 30 jaar extremer worden, met hagelbollen als golfballen, of zwaardere tornado’s. We moeten leren om ons voor te bereiden op het onvoorstelbare. Denk maar aan de wateroverlast in Wallonië van vorig jaar.

Het is duidelijk dat de temperatuur aan het stijgen is en zelfs de straalstroom, die we nog kennen van Armand Pien, verandert. Daardoor blijft het weer langer op eenzelfde plaats hangen, met alle gevolgen van dien, maar het kan ook heel grillig worden. De weervrouw toont aan dat we dringend meer inspanningen moeten leveren om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. (HV)