IVBO investeert 27 miljoen euro in vernieuwen van warmtenet

De afvalintercommunale IVBO, die al sinds 1982 aan energierecuperatie doet via de afvalverbranding, trekt zo’n 27 miljoen euro uit om haar warmtenet te versterken.

IVBO, het Intergemeentelijke samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland, is al veertig jaar producent en verdelen van duurzame warmte en energie via haar afvalenergiecentrale aan de Pathoekeweg. Het project, dat in 1982 werd opgestart, breidde beetje bij beetje uit. Via een netwerk van een hoofdleiding en een aantal zijtakken wordt de warmte van het verbrande restafval aangewend om groene elektriciteit op te wekken en heel wat gebouwen langs het warmtenet, dat zich nu over 11 kilometer uitstrekt, te voorzien van duurzame warmte en sanitair warm water. Verschillende bedrijven en KMO’s maken gebruik van dit warmtenet, net als een aantal zorginstellingen en in 2020 werden voor het eerst ook particulieren woningen en appartementen aangesloten.

Lekken

“Na veertig jaar dienst is de ‘ruggengraat’ van het oorspronkelijke warmtenet echter aan vervanging toe. Er zijn veel te veel lekken”, zegt IVBO-voorzitter en Brugs schepen voor Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V). “Vanaf 2023 wordt de hoofdader van het net vernieuwd en uitgebreid. Bedoeling is om het net door te trekken tot aan de rand van de binnenstad. Op die manier verzekert IVBO haar klanten dat ze voor minstens nog eens 40 jaar van betaalbare warmte kunnen genieten en maakt ze zich klaar voor de koppeling met lokale, kleinere warmtenetten in het centrum. IVBO helpt zo de ambitie van de Stad Brugge waarmaken om klimaatneutraal te worden tegen 2050.”

Voor de werken zal een sleuf gemaakt worden van 7,6 kilometer waarin zo’n 760.000 kg stalen buizen, heen en terug, met een lengte van 15,2 kilometer komen te liggen. Door nieuwe technieken zal de vernieuwing en uitbreiding van het warmtenet een groei van 46 procent capaciteit genereren, goed voor het leveren van extra warm water en verwarming dat gelijk staat aan het jaarverbruik van meer dan 30.00 gezinnen, volgens het IVBO. Naar verwachting zullen de werken zo’n drie jaar duren en bedraagt de totale investering 27 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.