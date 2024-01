Ingmar en Marcel winnen elektrische fiets:“Dankzij pmd- en restafval”

In Harelbeke hebben Ingmar De Wilde en Marcel Valcke elk een elektrische fiets gewonnen met de campagnes ‘30% minder’ en ‘PMD is tiptop OK! ’. Beide heren zetten beide hun beste beentje voor tijdens deze campagnes.

Bij de wedstrijd ‘30% minder’ verminderde Ingmar De Wilde zijn hoeveelheid restafval aan de hand van haalbare acties en kleine inspanningen via het platform www.30procentminder.be. Marcel Valckes pmd-zak was op zijn beurt volledig in orde en daarmee won hij de ‘PMD is tiptop OK!’-actie.

“Met de campagne ‘30% minder’ helpen we je om je restafvalzak te verkleinen met eenvoudige, leuke acties en praktische tips. Tijdens de campagneperiode kan je punten verdienen door op je verspillingsgedrag te letten en deze punten kan je omruilen voor mooie prijzen”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Delie.

Op de website vonden de deelnemers heel wat inspiratie en zestig concrete acties om dertig procent minder afval te produceren. Er waren eenvoudige acties zoals een pottenlikker gebruiken om het laatste restje confituur uit de bokaal te krijgen, maar ook een wekelijkse afvalquiz in november rond een specifiek thema: pmd, papier en karton, restafval, glas. Je kon je ook engageren voor een grotere impact, zoals wasbare luiers gebruiken. Elke actie leverde punten op. Hoe meer impact de actie had, hoe meer punten dat opbracht.

STICKERS

De 436 deelnemers van ‘30% minder’ zagen hun afval verminderen en hun puntenaantal stijgen. Elke honderd punten waren goed voor een wedstrijdbiljet met bijhorende schiftingsvraag. Die polste naar het aantal kilo restafval dat Imog zou ophalen in de week van 27 tot 31 maart in de Imog-regio. Het exacte antwoord op die vraag was 531.747 kilogram. Ingmar De Wilde uit Kruisem won de hoofdprijs van de campagne: een elektrische fiets ter waarde van 2.500 euro. Een speciaal onderdeel binnen de campagne was de positieve pmd-actie ‘PMD is tiptop OK!’.

“Vaak moeten we weigeringsstickers kleven als de pmd-zak niet goed is gesorteerd. We wilden dit nu eens omgekeerd aanpakken. Via de afvalkrant werden er stickers bedeeld. Als je vond dat je je zak goed had gesorteerd, kon je deze sticker op je zak kleven. In alle ophaalrondes werd een steekproef uitgevoerd”, aldus Koen Delie. Hieruit werd een winnaar gekozen: Marcel Valcke uit Kortrijk. De twee winnaars kregen hun prijs overhandigd in Imog Harelbeke door voorzitter Rik Soens en algemeen directeur Johan Bonnier.