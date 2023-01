Ieperse Milieuraad pleit voor ‘windpark’: “Plaats voor minstens tien nieuwe grote windturbines”

De Milieuraad van Ieper geeft een negatief advies voor de zuidelijke windmolen die Luminus wil bouwen in Ieper. De overige drie ‘Vredesmolens’ krijgen een positief advies maar wel onder voorwaarden. In de rand van het debat voor windmolens pleit de milieuraad ook voor de clustering van windmolens in een ‘windpark’.

Op vraag van het Ieperse stadsbestuur bracht de Milieuraad Ieper een doorwerkt advies uit over de plaatsing van vier nieuwe grote windturbines, de zogenaamde ‘Vredesmolens’, door energiebedrijf Luminus. Concreet geeft de raad een negatief advies voor de installatie van ‘windturbine WT4’ ten zuiden van de Poperingseweg. Voor de overige drie windmolen, ten noorden van de Poperingseweg, geeft de milieuraad gunstig advies, met als bindende voorwaarde dat binnen deze legislatuur een studie dient uit te maken waar er binnen Ieper minstens tien grote windturbines met hoog rendement kunnen gesitueerd worden.

Windpark

“Bij het beoordelen van de aanvraag ging de Milieuraad uit van vier principes”, zegt voorzitter Lieven Stubbe. “Het plaatsen van windturbines met hoog rendement is noodzakelijk om de klimaatscrisis ook lokaal aan te pakken en het gebruik van fossiele brandstoffen systematisch af te bouwen. Ten tweede is de plaatsing van de grote windturbines een opvallende ingreep binnen het landschap. Daarom adviseert de milieuraad om een zogenaamd ‘windpark’ af te bakenen waar bestaande, toekomstige en nog aan te vragen turbines zo optimaal mogelijk ‘gebundeld’ worden. De initiatiefnemer moet ook voorzien in volwaardige bedrijfsparticipatie door de lokale bewoners via een coöperatieve samenwerking. Het bouwen van nieuwe windturbines moet ten slotte kaderen binnen een ruimer pakket van acties die de klimaatopwarming reduceren en de uitstoot van broeikasgassen afbouwen.”

Zuidelijk molen onaanvaardbaar

De Ieperse milieuraad vindt de huidige locatiekeuze voor de Vredesmolen niet optimaal. “De bundeling met markante technische infrastructuren is weinig overtuigend. De locatie van de zuidelijke windturbine (WT4) binnen het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied ten zuiden van de Poperingseweg vond de Milieuraad zelfs onaanvaardbaar”, vervolgt de voorzitter. “In ons pleidooi voor de inrichting van een volwaardig Iepers ‘windpark’ wijzen we naar de noordoostelijke sector van Ieper, ten oosten van de Industriezone langs het kanaal Ieper-IJzer, aan weerszijden van de Noorderring N38, tot de oprit A19. Daar kunnen minstens tien nieuwe grote windturbines gesitueerd worden.”

Unaniem

Het advies werd voorbereid door de Werkgroep Klimaat van de Milieuraad en is unaniem goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Milieuraad van 26 januari. Op 30 januari werd het advies ingediend bij het stadsbestuur. (TOGH)