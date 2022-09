Hotel Fevery in Brugge wint internationale prijs voor duurzaam ondernemen

Paul Asselman, eigenaar van Hotel Fevery in de Collaert Mansionstraat in Brugge, heeft de internationale Gaia Green Award gewonnen. Die prijs looft de energiebesparende en klimaatvriendelijke inspanningen die deze Brugse hotelier al jaren doet.

Tijdens een feestelijke awardshow op de internationale horecabeurs Gastvrij Rotterdam zijn de Gaia Green Awards 2022 uitgereikt. De awards worden toegekend aan horecabedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen.

De Gaia Green Awards zijn awards voor horecabedrijven uit België en Nederland die uitblinken op het gebied van duurzaam ondernemen. De winnaars van deze zevende editie ontvingen een dinercheque van Euro-Toques en een award ontworpen door kunstenaars van Stichting hetWerkvan, een stichting die het werk van kunstenaars met een beperking brengt naar een markt zonder beperkingen. Yolande Vesters (voorzitter Euro-Toques) en Leon Keekstra (Stadsbemoeial Rotterdam) maakten de winnaars bekend.

Enige Belg

Paul Asselman won de award in de categorie hotels, hij is de enige Belg die een prijs ontving. Alle andere winnaars in de andere categorieën zijn Nederlanders : van duurzame restaurants en strandpaviljoenen tot plastiekvrije horecazaken en eethuizen die groenten op hun menu centraal stellen. Het Amsterdamse restaurant Noorderlicht ging aan de haal met de nieuwe Frisse Vis Award wegens zijn duurzaam concept rond vis.

Hotel Fevery, een driesterrenhotel met tien kamers, draagt zowel het Europees Ecolabel als de Green Key voor duurzaam ondernemen op zijn gevel in de Collaert Mansionstraat in Brugge. Het groen traject van hotel Fevery begon in 2009, toen Paul Asselman een groendak en een zonneboiler liet plaatsen.

Meterstanden

“Ik was het eerste hotel in België dat het ecolabel aanvroeg, een Europese dienst heeft mij als ‘testcase’ van A tot Z begeleid. In april 2010, vijf maanden na het Europees Ecolabel, volgde de Green Key. Je moet maandelijks je meterstanden en je afval bijhouden. Zo besteed je continu aandacht aan afvalbeperking en energiezuinigheid. Een zelftest zorgt ervoor dat je je jaarlijks met de nieuwste criteria in orde stelt”, aldus Paul Asselman, die zijn milieu-, klimaat- en energievriendelijke inspanningen nu ook bekroond ziet met een internationale horecaprijs.