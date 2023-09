Hevige regen zet straten blank in Zwevegem

Door de hevige regenval stonden vrijdagmorgen enkele straten blank in Zwevegem. De Harelbeekstraat werd afgesloten en gemeentelijke diensten kwamen met pompen. “Gelukkig komt het water net niet tot binnen in ons huis”, zegt inwoner Freddy Bulcaen (72).

Verschillende plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen kampen met wateroverlast. In Zwevegem stond een lager gelegen stuk van de N391 volledig onder water. De weg afsluiten was echter geen optie aangezien iets verderop nog tot eind september wegwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de N391 afgesloten is van aan de ovonde in Zwevegem tot aan de rotonde op de grens met Harelbeke. Medewerkers van AWV kwamen poolshoogte nemen op de ondergelopen plek op de N391 en voerden een snelheidsbeperking van 30 kilometer in.

Geregeld overstromingen

Ook de Harelbeekstraat stond vrijdagmorgen blank. “Toen we vanmorgen om 8 uur boodschappen gingen doen, viel het nog mee”, zegt buurtbewoner Freddy Bulcaen (72). “Maar later in de voormiddag begon het water te stijgen. Gelukkig hebben we geen water binnengekregen, al stond het maar zo’n tien centimeter lager dan onze voordeur. Ik woon hier al heel mijn leven en het overstroomt hier geregeld. Een tijd geleden hebben ze hier de straat en de riolering heraangelegd en sindsdien was het beter. Het is lang geleden dat we nog wateroverlast hadden. Het is minder erg dan het eruitziet, de straat ligt vrij hoog. Ik schat dat er zo’n 15 à 20 centimeter water staat op het diepste punt”, aldus Freddy.

Medewerkers van de gemeente Zwevegem kwamen ter plaatse om het overtollige water weg te pompen. (JF)