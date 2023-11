Het strand in Bredene verandert tijdelijk van naam en wordt het Wanyanstrand. Dat gebeurt naar aanleiding van de jaarlijkse 11.11.11-campagne, die aandacht vraagt voor klimaatonrecht.

Zeg vanaf vandaag niet langer Bredene-strand, maar ‘Wanyanstrand’. Met die tijdelijke naamsverandering willen 11.11.11 en Bredene de link maken tussen de onvoorspelbare temperaturen en stijgende zeespiegel in de Stille Oceaan enerzijds en de Belgische kustregio anderzijds. Beide zeegebieden worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis.

“De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal ter wereld pijnlijk tastbaar. Ook hier in Bredene, waar alsmaar warmere zomers en hittegolven ons meer en meer confronteren met de realiteit van de stijgende zeespiegel, die er zit aan te komen”, schetst schepen van Milieu en Ontwikkelingssamenwerking Kelly Spillier. “Dit is al lang geen ver-van-ons-bedshow meer.”

“Alle eilandstaten in de Stille Oceaan, en dus ook het tropische Wanyan Beach in Micronesië, worden ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel, krachtige tyfoons en intense droogte. Koraalriffen, die de kustgemeenschappen beschermen bij overstromingen en erosie, sterven. Eilandbewoners verliezen hun inkomen uit visvangst. Klimaatonrecht raast om ons heen. Maar voor eilandstaten als Micronesië zijn de gevolgen nog groter”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Dit is klimaatonrecht waar we niet kunnen naast kijken. Alleen mogen we ons niet blindstaren op deze problemen. Wereldwijd strijden moedige activisten en organisaties voor klimaatoplossingen.”

Concrete oplossingen

Met haar campagne kijkt 11.11.11 dit jaar verder dan de problemen van klimaatonrecht en schuift de organisatie concrete oplossingen naar voren. Die oplossingen gaan van bebossingsprojecten in Oeganda tot boeren in Peru weerbaarder maken tegen de gevolgen van de klimaatcrisis aan de hand van irrigatiesystemen. Opvallend is dat 11.11.11 ook een project in Wallonië naar voren schuift. “Daar steunt onze ledenorganisatie Caritas International slachtoffers van de overstromingen met rechtsbijstand om hen te behoeden voor oplichters of complexe administratie”, aldus nog Els Hertogen. “De grootste gevolgen treffen vooral die mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Dat is zo in Botswana bij droogte, maar dat was ook het geval in Wallonië na de verwoestende overstromingen.”

Solidaire Bredenaars

“Met deze actie verklaren wij Bredenaars ons solidair met die talloze klimaatstrijders wereldwijd. Maar het blijft niet bij woorden alleen”, benadrukt schepen Spillier. “Komende weken trekken duizenden 11.11.11-vrijwilligers de straten op om geld in te zamelen voor al die klimaatoplossingen. Ook in Bredene, waar we iedereen naar goeie gewoonte uitnodigen voor een ontbijt op 11 november ten voordele van 11.11.11.”