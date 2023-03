Heel wat aanwezigen tijdens infoavond rond PFAS-vervuiling in Zulte

Zo’n 100 geïnteresseerde en bezorgde burgers kwamen donderdagavond naar Het Oranjehof voor een infoavond rond PFAS-vervuiling. Door een voormalige stortplaats aan de Meirestraat in Kruisem is het grondwater verontreinigd. Het is vooral nog wachten op verder onderzoek, maar vzw Climaxi raadt omwonenden alvast aan om een bloedonderzoek te laten doen.

De oorzaak van alle onrust is een voormalige vuilnisbelt op de grens van Zulte, Kruisem en Waregem. Daar werd eind jaren ’70 en begin jaren ’80 allerlei huishoudelijk en industrieel afval gestort. Ook destijds beroerde dit al de gemoederen en er zijn tal van verhalen bekend over vissensterfte of ziek vee in de omgeving. Nadat enkele juridische procedures omtrent de vuilnisbelt op niets uitdraaiden, bleef het lange tijd stil in de Meirestraat.

Geen resultaten bekend van monitoring

Tot de Gentse projectontwikkelaar MG Real Estate hun plannen onthulde om op de vervuilde site een groot distributiecentrum neer te zetten. In 2016 werd een saneringsstudie uitgevoerd en daarin stond dat de situatie van de vervuiling gemonitord moest worden. Moest die zich verder uitbreiden, dan was het nodig om het grondwater te draineren en te saneren. De resultaten van die monitoring zijn echter niet bekend. Op de infoavond in het Oranjehof stelde Filip De Bodt van vzw Climaxi zich dan ook de vraag of die monitoring wel gebeurde. “Ofwel is dit nooit gebeurd ofwel zitten de resultaten ergens diep in een kast. Want de vervuiling heeft zich wel degelijk verder uitgebreid en er is ook PFAS gevonden.”

Volgens bodemonderzoek dat Climaxi via de gemeente Kruisem in handen kreeg, zou er in het grondwater tot zeventien keer de saneringsnorm PFAS teruggevonden zijn op de site, bijna tien keer te veel nikkel, vijf keer te veel chloride en 420 keer te veel ammonium.

Onbegrip

Desondanks bemachtigde de projectontwikkelaar toch een bouwvergunning, tot onbegrip van de aanwezigen in het Oranjehof, en in 2021 werd het oude stort afgedekt met een betonnen plaat waarop het nieuwe distributiecentrum kwam. “Daarvoor zijn wel zo’n 4.000 betonnen palen in de vervuilde grond geslagen”, ging De Bodt verder. “Die betonnen plaat is dus als een deksel op een zeef. Volgens OVAM bevindt zich dat op een ondoordringbare kleilaag maar waarom is er dan toch PFAS in het grondwater gevonden?”

De gemeente Kruisem raadde de omwonenden alvast aan om voorlopig geen putwater te gebruiken of groenten uit de tuin te eten. Net als de gemeente Zulte wachten ze echter vooral de resultaten af van een extra onderzoek dat tegen augustus rond moet zijn. (JF)