Grootouders voor het Klimaat hielden flashmob in Brugge

Zaterdag hield de Brugse afdeling van Grootouders voor het Klimaat een flashmob aan de Kapucijnenrei in Brugge. Tachtig deelnemers, onder wie twintig Brugse kinderen, drukten er hun bezorgdheid uit over de klimaatopwarming.

Met de actie ‘Halen we het nog ? Alles te verliezen, behalve tijd’, roept de burgerbeweging Grootouders voor het Klimaat alle regeringsleiders op tot meer engagement in de klimaatcrisis. Ze trokken van 18 tot 23 september naar vijf provinciehoofdsteden en Brussel. Op zaterdag 23 september waren ze in Brugge.

Ongerust

Grootouders voor het Klimaat blijft bijzonder ongerust en kritisch voor het gebrek aan daadkracht om de klimaatopwarming als een echte crisis te behandelen. “De saga rond de nipt goedgekeurde Europese Natuurherstelwet toont aan dat we alert moeten blijven”, luidt de boodschap.

Daarom gingen de Grootouders er in september weer tegenaan. Met zo’n twintig senioren reisden ze van maandag tot zaterdag door Vlaanderen reizen, met het openbaar vervoer. Ze voerden een zachte actie in de provinciehoofdsteden en in Brussel. Elke dag was er wel een verwijzing naar een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s van de Verenigde Naties.

Vier politici betuigen steun

Met deze symbolische actieweek vraagt deze burgerbeweging aan de Belgische beleidsmakers en aan de wereldleiders om tijdens de COP28 in Dubai maatregelen te nemen voor een leefbare toekomst voor de volgende generaties: voor alle kinderen, kleinkinderen en hun kleinkinderen.

Opmerkelijk feit: er waren slechts vier Brugse gemeenteraadsleden aanwezig op de flashmob om hun steun te betuigen aan de actievoerders: drie ‘rode’ politici en één ‘groene’ politica. Met name toerismeschepen Mieke Hoste, volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht, Vooruit-fractieleider Pascal Ennaert en raadslid Karin Robert….