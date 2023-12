Grootouders voor het Klimaat en natuurverenigingen betogen op de Burg in Brugge

“De Dudzeelse Polder is 150 ha zonevreemd natuurgebied in de achterhaven van Zeebrugge. Dit zuidwestelijk deel van de achterhaven, met inbegrip van het Europees Vogelrichtlijngebied en de zone waar het bedrijf Top-Mix een breekinstallatie wilde bouwen, moet in een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan definitief beschermd worden. Dit houdt in dat de verdere verbreding van het Boudewijnkanaal tot aan de A11 moet geschrapt worden uit het bestemmingsplan. Grote zeeschepen met natuurvernietigend RO-RO verkeer zijn daar niet wenselijk.

In de Blankenbergse Steenweg heb je 95 ha van de vruchtbaarste landbouwgrond in Brugge. Wij vragen meer respect van de overheid voor de recente herbestemming van dit gebied door de Raad van State als landbouwgrond, zoals het in het Gewestplan Brugge-Oostkust in 1977 voorzien werd. De functie landbouw moet daar prioritair behouden blijven voor een essentiële korte-keten economie met de productie van gezonde voeding in eigen streek. Jonge landbouwers in West-Vlaanderen vragen dringend meer ruimte om hun voortbestaan te verzekeren en beseffen dat de landbouw in de toekomst milieuvriendelijker kan en moet.

Poldergrasland

De Spie is 42 ha historisch en biologisch belangrijk zeer vochtig poldergrasland. Ook dit was in het Gewestplan Brugge-Oostkust voorzien als landbouwland. Deze momenteel ecologisch waardevolle, maar bedreigde driehoek tussen de A11 en de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge mag niet verdwijnen wegens een industriële bestemming. De Spie is een plaats waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied dat nu gedeeltelijk onder water staat en kan dienen als natuurlijk bufferbekken. In de Spie bevindt zich ook nog een stedelijk gesubsidieerde jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Deze unieke samenloop van waardevolle natuurlijke en menselijke eigenschappen maakt industrialisering van dit gebied verwerpelijk.

Het Chartreusegebied is 24 ha verweving van landbouw en natuur in de Brugse Groene Gordel. Het gebied is bedreigd met de inplanting van grootschalige industriegerichte kantoorgebouwen. Het is echter historisch, archeologisch en landschappelijk waardevol. Kantoorindustrie wordt het best geplaatst in de met openbaar vervoer bereikbare stationsomgeving volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en dat is daar niet het geval.

Kerkebeek

Bijkomende gebouwen en verharding in Chartreuse zijn ook strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor plaatselijk wateroverlast nabij de overstromingsgevoelige Kerkebeek. Het gebied is ook een onderdeel van het foerageergebied van de beschermde vleermuizenpopulatie.

In de jaren ’80 heeft de toenmalige Brugse milieuraad, na de motivatie door aanwezige professoren, zich unaniem uitgesproken voor het integraal behoud van de bestaande landbouw en natuur en de overheid gevraagd de inplanting van industriegerichte kantoren te weigeren. In de huidige context met nieuwe inzichten voor het groter belang van natuur, milieuvriendelijke mobiliteit en klimaatpolitiek is het meer dan ooit de plicht van de overheid deze oude plannen te schrappen en rekening te houden met de wensen van alle milieuverenigingen buiten de helaas niet meer bestaande Brugse milieuraad.