Grootouders vertrekken in Oostende voor fietstocht voor het Klimaat richting Klimaatmars

Naar Egypte afreizen voor de klimaatconferentie in Sharm El Sheikh was geen optie, dus willen een dertigtal grootouders in eigen land zoveel mogelijk mensen bereiken en motiveren om samen met hen de schouders te zetten onder de vraag naar dringende klimaatambitie bij de politici, voor een leefbare toekomst voor de volgende generaties.

Op het Jan Piersplein in Oostende, met op de achtergrond de Mercator, verzamelden enkele tientallen grootouders uit gans Vlaanderen. Ze vertrokken dinsdagmorgen voor een tocht door Vlaanderen. Ze rijden in zes dagen via Maldegem, Gent, Antwerpen, Kasterlee, Hasselt en Vlaams- en Waals Brabant naar Brussel, om op 23 oktober aan te sluiten bij de nationale Klimaatmars.

“Onderweg bezoeken we positieve projecten, hebben we contact met scholen en andere ouderenverenigingen”, licht covoorzitter Hugo Van Dienderen toe. “We ijveren voor een leefbare toekomst voor onze kleinkinderen. Van 6 tot 18 november zitten de wereldleiders opnieuw samen op de COP27 klimaatconferentie in Sharm El Sheikh (Egypte) om te beslissen hoe zij de klimaatcrisis concreet willen aanpakken. Wij willen dat men stopt met de ontginning van fossiele brandstoffen. We zien nu al tekenen van de noodlottige klimaatverandering en als het zo voortgaat, wordt het allemaal nog veel erger. Mijn kleinzoon van 12 jaar zal volgens VUB professor Wim Thierry in zijn leven twintig keer meer hittegolven meemaken dan zonder klimaatcrisis. En hij heeft dan nog geluk dat hij hier geboren is. Zijn leeftijdsgenoten in Afrika zullen het nog moeilijker hebben.”