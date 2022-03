Grondwaterstanden normaal voor tijd van het jaar, iets droger in West-Vlaanderen

Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de grondwaterstand in het overgrote deel van de meetplaatsen normaal, hoog of zelfs zeer hoog is. In 77 procent van de gevallen steeg het grondwater de afgelopen maand. Daardoor is de situatie in vergelijking met maart 2021 een pak beter. West-Vlaanderen kreeg de voorbije maand dan weer het minste neerslag te verwerken.

Een jaar geleden tekende 60 procent van alle meetplaatsen nog lage of zeer lage grondwaterstanden op. Nu is dat slechts nog in 23 procent van de locaties het geval. “Positief nieuws en een aanmoediging om de Blue Deal verder uit te voeren”, reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Februari was over het algemeen vrij normaal op het vlak van neerslag. Het westen van Vlaanderen kreeg daarbij het minst neerslag, het centrum normale hoeveelheden en het oosten grotere neerslaghoeveelheden.

De neerslagtotalen in het VMM-pluviometernetwerk variëren daarbij tussen 41,9 mm en 102,3 mm, met een gemiddelde van 69,35 mm, wat vergelijkbaar is met de normale waarde.

Natte natuur en ontharding

Op 77% van de meetplaatsen stegen de ondiepe grondwaterstanden de afgelopen maand. Stijgende grondwatertafels zijn de normale trend in de periode van oktober tot en met maart.

“Deze cijfers maken duidelijk dat we er beter voorstaan dan een jaar geleden”, duidt Zuhal Demir. “Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Met de lente en het mooie weer voor de deur kan het beeld volgende maand al een stuk minder rooskleurig zijn.”

“Daarom blijven we de Blue Deal dag na dag verder omzetten in de praktijk door te investeren in natte natuur en ontharding, zodat regenwater in Vlaanderen maximaal de kans krijgt om in de bodem door te sijpelen.”