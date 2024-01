Groene metamorfose voor parking naast Sint-Pieterskerk in Kuurne

De parking naast de Sint-Pieterskerk in Kuurne zal later dit jaar een groene metamorfose ondergaan. Dit omdat Kuurne een door Leiedal georganiseerde wedstrijd won waaraan zes regiogemeenten deelnamen.

Woensdagnamiddag werden de zes houten tribunes naar het Toyeplein in Zwevegem gebracht waar de winnaar bekend gemaakt werd. “De tribunes stonden de afgelopen vijf weken op publieke locaties in Vichte, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Wevelgem en Zwevegem. Bedoeling was dat inwoners op de tribune vanuit hun eigen ervaring hun toekomstbeelden met stiften, foto’s of schetsen, kenbaar maakten.”, vertelt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal.

Groene metamorfose

Kuurne won de wedstrijd en de parking Sint-Pieters zal nu een groene metamorfose ondergaan. Schepen Willem Vanwynsberghe: “Het boeiende aan deze actie is dat veel jongeren op een laagdrempelige manier hun ideeën konden geven voor deze locatie. Er werd samen gebrainstormd, gediscussieerd, geknutseld en geplakt. Mede door hun inzet wonnen we deze wedstrijd.”

Ook burgemeester Francis Benoit toonde zich tevreden. “Sint-Pieter is een belangrijke kern van onze gemeente, maar wordt doorsneden door de harde verbinding van de Brugsesteenweg. De kerk is een landmark, maar de omgeving kan beter in elkaar vloeien. Door ontharding en groen mooi te integreren in harmonie met de wensen van de buurt en de functies aldaar, willen we er in de toekomst een leefbare, duurzame en bruisende plek creëren waar wonen en ontmoeten hand in hand gaan.”

Kans voor studenten

Vanaf februari gaan tweedejaarsstudenten van de bachelor Netwerkeconomie aan de Howest, samen met Leiedal en het bestuur van Kuurne, aan de slag om tegen de zomer een kleinschalig concept uit te werken dat ontharding en sociale cohesie nastreeft. “We geven een jongere generatie de kans om, rekening houdend met verschillende stakeholders, eens stil te staan bij het belang van klimaatvriendelijke aanpassingen”, aldus gastdocent aan de Howest, Jorden D’Hulster.