Greenpeace-activisten bezetten terminal van Fluxys in Zeebrugge, veertien personen meegenomen voor verhoor

Zowat twintig activisten van Greenpeace België hebben zaterdagochtend de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge bezet. Met de actie vraagt Greenpeace om een stop op alle nieuwe gasinfrastructuur en een Europees plan om tegen 2035 uit gas te stappen.

Vijf rubberboten van Greenpeace voeren zaterdagochtend, met toestemming van de exploitant en onder toeziend oog van de politie, het terrein van Fluxys op. De actievoerders klommen vervolgens op de dokken die gebruikt worden om gastankers te lossen en laden. Activisten ontvouwden een groot spandoek met de boodschap ‘Gas kills, Fluxys guilty’. Ook kajaks bezetten de terminal.

Gasprojecten

“We zijn hier vandaag om te eisen dat Fluxys stopt met nieuwe gasprojecten. Tegen 2035 moeten we voorgoed van het gas af zijn”, zegt Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace België. “De Amerikaanse en Europese gasindustrie zijn erin geslaagd de invoer van vloeibaar gas te presenteren als het belangrijkste antwoord op de sluiting van de Russische pijpleidingen door de oorlog in Oekraïne. Onder druk van bedrijven als Fluxys worden hier en in de VS talloze nieuwe gasprojecten en terminals gebouwd. Dit bedreigt hele gemeenschappen en heeft rampzalige gevolgen voor het milieu en het klimaat. Dit kunnen we niet aanvaarden.”

Eerlijke transitie

Uit een rapport van Greenpeace blijkt dat in 2022 de Europese import van Amerikaans vloeibaar gemaakt gas (lng) met 140 procent is toegenomen. Momenteel zijn in de EU acht lng-terminals in aanbouw en er liggen plannen op tafel om er nog 38 bij te bouwen. “Het is de hoogste tijd onze afhankelijkheid van fossiel gas te beëindigen, zowel gas uit Rusland als de VS. Een duurzaam, sterk en betaalbaar energiesysteem is enkel mogelijk door werk te maken van een eerlijke energietransitie, gebaseerd op vraagbeheersing en hernieuwbare energie”, besluit Soete.

Ondertussen heeft het parket veertien personen gerechtelijk gearresteerd en meegenomen voor verhoor.