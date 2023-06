Gemeente Wingene lanceert campagne ‘kakje-zakje-bakje’ om achtergelaten hondenpoep een halt toe te roepen

Met de campagne ‘kakje-zakje-bakje’ wil gemeente Wingene achtergelaten hondenpoep een halt toeroepen. Deze campagne kwam tot stand in samenwerking en met de steun van de Mooimakers.

“Heel wat inwoners storen zich terecht aan de hondenpoep die soms achtergelaten wordt. Deze zomer willen we hier extra over sensibiliseren”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez. “Aan het begin van onze wandelpaden en op andere probleemlocaties zijn borden geplaatst om hondeneigenaars te vragen om hondenpoepzakjes in een nabije vuilnisbak te gooien.”

Sloganborden

Achtergelaten hondenpoep is niet alleen onaangenaam en onhygiënisch, maar ook gevaarlijk voor gezondheid en milieu. Hondenpoep kan bacteriën en parasieten bevatten die ziektes veroorzaken bij mens en dier. Het opruimen van hondenpoep is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitters. Met de bewustwordingscampagne ‘kakje-zakje-bakje’ wil de gemeente hondenbezitters stimuleren om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

“Een vuilnisbak is vaak niet ver weg. We hebben al onze vuilnisbakken in kaart gebracht en ook her en der één bijgeplaatst. Voor wie de vuilnisbak niet vindt, kan die terugvinden op onze gemeentelijke website.”

Op de sloganborden staat een link naar de webpagina waar alle vuilnisbakken gelokaliseerd zijn. In toepassing van het politiereglement riskeren hondeneigenaars die geen opruimzakjes bij hebben trouwens een GAS-boete.