Gemeente Meulebeke plaatst houthakseldammen om erosie te bestrijden: “Modderstroom tegenhouden”

Samen met Provincie West-Vlaanderen installeerde de gemeente Meulebeke verschillende dammen die neerslag en sediment moeten tegenhouden. In het verleden werden diverse akkers, enkele opritten en de openbare weg overspoeld met modder. Dat is nu verleden tijd.

Het gemeentebestuur besloot actie te ondernemen na hevige neerslagperiodes in de zomers van 2020 en 2021. Het sediment, een grote modderstroom, verzamelde zich in grachten, op akkers, de openbare weg en opritten van landbouwers en omwonenden. Vooral in de buurt van de Knorrebosstraat werd de situatie problematisch.

Samen met landbouwers en de erosiecoördinator werden diverse plannen opgemaakt. Gebruikers en eigenaars van de betrokken percelen kunnen een overeenkomst van 20 jaar sluiten met de gemeente om diverse werken uit te voeren. Die worden dankzij het erosiebesluit van de Vlaamse regering gesubsidieerd. Vlaanderen staat in voor 75 procent van de investeringen, Provincie West-Vlaanderen voor 15 en de gemeente voor 10 procent van de totale kost.

Verkeersveiligheid

“In de omgeving van de Knorrebosstraat werden verschillende houthakseldammen ingericht”, duidt schepen van Milieu Danny Bossuyt (Lijst van de Burgemeester). “Die dammen houden het sediment tegen die van de akkers afspoelt. De aarde die zich tegen de dam ophoopt, wordt op regelmatige basis verwijderd.”

Een andere maatregel is het aanbrengen van verhoogde dijken en een geknikte oprit met grasdallen, waardoor het sediment op een hoger niveau blijft liggen. Via een afvoerbuis komt het water rechtstreeks in de gracht terecht. “Op die manier bestrijden we het erosieprobleem van de landbouwers en voorkomen we slijk op de weg, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.”

Klimaatverandering

In het verleden stroomden sommige opritten en wegen vol modder, dat is nu verleden tijd. “Volgende projecten om andere knelpunten aan te pakken, werden reeds opgestart. We werken ze stelselmatig weg.”

De betrokken landbouwers stapten met plezier mee in het erosiebestrijdingsplan. “Vroeger zag je het water en slijk zo van de ene naar de andere akker en uiteindelijk op de weg stromen. We zijn tevreden met deze maatregelen”, reageert vlashandelaar Bernard Crombez.

Want de boeren zien het klimaat jaar na jaar veranderen. “Er valt steeds meer water uit de lucht. Vroeger kuiste ik de weg zelf op, dat was een kleine moeite. Maar op den duur was het niet meer te doen. We krijgen meer stortregens dan vroeger, en dat zorgt voor grotere problemen.”