Geen laadpaal aan nieuwe parking van AZ Sint-Jan in Brugge

Aan de gloednieuwe parking van AZ Sint-Jan, de grootste werkgever van Brugge, is geen enkele laadpaal te bespeuren. Nochtans zullen die over drie jaar verplicht zijn. Dat feit hekelde oppositieraadslid Janos Braem (Groen) tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Er is becijferd dat er in Vlaanderen 107.812 publieke laadpalen nodig zijn. “Dit betekent – vertaald naar Brugge, volgens inwonersaantal – in het meest optimistische scenario 2.270 publieke laadpalen, te realiseren tegen 2030”, stelt gemeenteraadslid Janos Braem. Momenteel zijn er nog maar 138 publieke laadpalen in Brugge zijn.

“Ik denk dat het tijd is voor wat ambitie. Salariswagens zijn nu elektrisch, maar om ook particulieren te overtuigen, dient er voldoende oplaadcapaciteit te zijn”, vervolgt Janos Braem.

Absurd

Recent werd beslist dat alle semi-publieke parkeerterreinen (ziekenhuizen, winkelcentra) met minstens 20 parkeerplaatsen vanaf 2025 minstens twee laadpunten moeten voorzien voor elektrische wagens. Maar aan de gloednieuwe parking van AZ Sint-Jan is geen enkele laadpaal te bespeuren. “Bezoekers worden simpelweg doorverwezen naar parking Waggelwater, 500 meter verder.”

“Dat het grootste ziekenhuis van een provinciehoofdstad, tevens de grootste werkgever van de stad niet bezit over laadinfrastructuur is volkomen absurd. Zeker als dan blijkt dat het gloednieuwe gebouw zelfs niet voldoet aan de reglementering die over drie jaar een feit zal zijn. “Er zou maar één iemand naar gevraagd hebben, is het argument dat ik te horen kreeg, maar een beetje toekomstvisie is bij dergelijke projecten toch het minimum dat je zou verwachten….”, aldus Janos Braem.

Extra laadpunten

Volgens burgemeester Dirk De fauw zal het aantal laadpalen op Brugs grondgebied snel toenemen: “We voorzien er aan het station en aan het nieuwe congresgebouw. Bedrijven krijgen subsidies als ze laadpalen op hun terrein tien uren per dag publiek openstellen. Ook voor het AZ Sint-Jan wordt naar een oplossing gezocht.”