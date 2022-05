Flavour wil voedselverspilling tegengaan en daarmee jobs creëren

West-Vlaanderen is meer Europees dan je zou denken. In deze reeks tonen toekomstige journalisten waar je hier Europa kan vinden. Aflevering 3: hoe halen we de voedselverspilling naar beneden en creëren we tegelijk meer jobs?

Door student journalistiek Amy Van Parys

Voedselverspilling verminderen, mensen helpen in armoede en tegelijk jobs creëren: het lijkt de perfecte combinatie. Het project Flavour probeert die doelstellingen waar te maken met steun van de Europese Unie.

In 2015 legden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG) vast. Dat zijn 17 doelen die de wereld tegen 2030 zou moeten bereiken om er een mooiere plek van te maken. Enkele doelen zijn bijvoorbeeld dat de CO2-uitstoot tegen 2050 naar nul moet en dat iedereen toegang heeft tot voldoende en veilig voedsel. Een andere doelstelling is om meer verantwoord te consumeren en te produceren. Dat betekent ook dat de voedselverspilling van winkels en consumenten moet halveren. De beste oplossing is om die voedseloverschotten een nieuwe bestemming te geven en daarvoor zet Flavour zich concreet in. “Dat is een Europees project waarin tien partners samenwerken over drie landen heen: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België”, zegt Fay Vanclooster, projectmedewerker van Flavour Brugge. De EU financiert 60 procent van Flavour waardoor een aantal pilootprojecten konden opstarten. In totaal gaat het over bijna 2,6 miljoen euro. Ook partners als Stad Brugge investeren in het project.

Door die Europese subsidies hebben steden zoals Brugge en Mechelen distributieplatformen opgezet waardoor het nu makkelijk is om voedsel te verzamelen en op te slaan. Europarlementariër Kathleen Van Brempt is enthousiast over Flavour: “Dit is absoluut een mooi project. Jaarlijks gooien we als Europeanen gemiddeld 173 kilo voedsel in de vuilnisbak.”

Verwerking

“Flavour heeft twee activiteiten en twee doelen”, legt Simon Martens van projectleider HERW!N uit. “Onze partners halen overschotten op bij instanties zoals supermarkten, veilingen en bedrijven. Die slaan ze op in magazijnen en dat voedsel verdelen ze dan onder mensen in armoede.” Naast de distributie van voedsel is verwerking van voedingsmiddelen ook een belangrijke activiteit waar Flavour op inzet. Verse producten zoals groenten en fruit zijn niet lang houdbaar. Om verspilling tegen te gaan, worden die levensmiddelen bijvoorbeeld verwerkt tot soepen, sauzen en gedroogde groentepakketten. “Daardoor krijgt het voedsel een langere houdbaarheid en kan er dus meer mee gedaan worden”, verklaart Martens.

Werkgelegenheid

Anderzijds wil Flavour ook tewerkstelling creëren door mensen in de sociale economie kansen te geven. “We werken hierbij met mensen die moeilijker aan een job geraken. We proberen hen hiermee te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt”, zegt Martens. Het project zorgde al voor tientallen jobs.

Fay Vanclooster haalt nog een derde ambitie aan: de CO2-uitstoot zo laag mogelijk houden: “Doordat onze organisatie eten inzamelt, redt ze dat van de afvalberg. Daarbij haalt ze die overschotten in één ronde op waardoor de bedrijven niet zelf de baan op moeten. Dat bespaart ook CO2-uitstoot.” “Elke ton voedsel die je ophaalt, betekent een CO2-winst van 2,5 ton”, vult Ewoud Dutellie, coördinator van Foodsavers Oostende nog aan.

Netwerk

Er is ook een duidelijk effect in Vlaanderen: de enorme groei van distributieplatformen. Foodsavers is daar een voorbeeld van. “Dat is een netwerk dat zich uitstrekt van West-Vlaanderen tot Limburg. Het telt intussen al twaalf distributiecentra zoals in de Westhoek en Oostende”, zegt Martens. Het project Flavour eindigt straks in september, maar Martens is ervan overtuigd dat die organisaties zich zullen blijven inzetten om voedseloverschotten te verwerken en jobs in de sociale economie te creëren.

Vorig jaar haalde Foodsavers in Vlaanderen ongeveer 2.500 ton voedsel op. Daarvan collecteerde Foodsavers Oostende liefst 103 ton. Ewoud Dutellie: “We zijn gestart vanuit een sociale kruidenier. Doordat de vraag groter werd, is er een voedselverdeelpunt gekomen voor de Middenkust.” Voor de toekomst ziet Dutellie nog verbetering mogelijk. “We kunnen onze werking nog duurzamer maken. Het is belangrijk dat we ons nog meer afstemmen op andere spelers op de markt door bijvoorbeeld de relatie met de voedselbanken te versterken.” Beide organisaties hebben een gemeenschappelijk doel: armoedebestrijding. “We zien de cijfers van voedseloverschotten niet toenemen, maar de armoedecijfers stijgen wel door onder andere de oplopende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne.”

“We weten dat grondstoffen, ook uit de landbouw, schaarser worden door klimaatverandering, maar ook door geopolitieke spanningen”, zegt Europarlementariër Kathleen Van Brempt. “Inzetten op eigen voedselproductie en kortere ketens zijn een belangrijke eerste stap, maar ook voedselverspilling aanpakken, is essentieel. Zulke projecten zijn dus broodnodig.”

De Europeaan in Amy Van Parys “Mijn naam is Amy Van Parys, ik ben studente Journalistiek aan Howest en ik kom uit Deinze. Ik heb een passie voor radio en muziek en wil daar later graag mijn job van maken. Verder ben ik goed met taal en ik ben er ook graag mee bezig. Perfect voor journalistiek dus! Ik heb voor Flavour gekozen vanuit mijn eigen interesse. Het project zet zich in om de voedseloverschotten te verminderen en wil tegelijk de armoede aanpakken. Iets waar ik sterk achter sta. Ik probeer zelf te letten op de hoeveelheden die ik aankoop en probeer ook zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien.”

Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met Howest en Europe Direct West-Vlaanderen.