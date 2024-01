Expert en docent Pieter Boussemaere van VIVES waarschuwt: “De klimaatontkenners zijn weer in opmars”

“Verbied commerciële brommertjes op benzine in het stadscentrum”, zegt klimaatexpert Pieter Boussemaere, docent bij VIVES Hogeschool. Hij vindt dat het Klimaatpunt veel zichtbaarder moet zijn en beter uitgebouwd moet worden. Brugge krijgt zeventig werkpunten.

Volgende week buigt de gemeenteraad zich over de zeventig aanbevelingen die de klankbordgroep BruggeNaarMorgen aan het stadsbestuur geeft. Kwestie van het Brugs klimaatplan wat aan te sterken, in een poging om de klimaatdoelstellingen te halen. Boegbeeld van deze klankbordgroep is expert Pieter Boussemaere, die aan VIVES hogeschool klimaatvakken doceert.

Hoe is die interesse voor het klimaat bij u gegroeid?

“Vanuit mijn interesse voor de prehistorie! Als je met de prehistorie bezig bent, kun je niet om de klimaatgeschiedenis heen. De mens is gepokt en gemazeld door de grillen van het klimaat. Onze landbouw bijvoorbeeld is pas gestart na een 7.000 jaar lange natuurlijke opwarming, die een einde maakte aan de ijstijd. Nu is er iets gelijkaardigs bezig, maar dan over amper 200 à 300 jaar. Mij verdiepen in de klimaatgeschiedenis was een eye opener.”

Anno 2024 ontkent er niemand meer de klimaatopwarming?

“Dat gebeurt in golven, met 2012 als absoluut hoogtepunt. Na het klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn die stemmen verstomd. Sinds een paar jaar steken ze weer de kop op. Als Trump herkozen wordt, zal de nieuwe ontkenningsgolf duidelijker worden. Maar je voelt het ook in eigen land. Er zitten klimaatontkenners bij het Vlaams Belang. Ook voor N-VA is het een lastig gegeven. Jean-Marie Dedecker is daar een voorbeeld van. Hij heeft al herhaaldelijk gezegd: ik ben geen klimaatontkenner, maar… Dat is vergelijkbaar met racisten die zeggen : ik ben geen racist, maar…”

Spreken de cijfers en de wetenschappers hen tegen?

“Vorige week stond het land op zijn kop, omdat er enkele centimeters sneeuw viel. Sommigen hadden het over een sneeuwbom. Dat zegt genoeg! Tijdens mijn kindertijd in de jaren 80 vroor het geregeld tot -18 graden. De laatste Elfstedentocht dateert van 1996. Voor jongeren voelt het nu plots uitzonderlijk koud aan…”

“In 2023 was de gemiddelde wereldtemperatuur 1,5 graden warmer dan in 1850/1900. 2024 belooft nog warmer te worden dan 2023, want El Niño is bezig: een sterke opwarming van het water van de Stille Oceaan.”

“De kans is reëel dat we de kritieke grens van een opwarming met 2 graden voor 2050 zullen bereiken. Dan wordt een hogere waterspiegel met 9 meter op lange termijn onvermijdelijk. Met langere termijn bedoel ik meerdere eeuwen tot duizenden jaren.”

“Bij 2 graden opwarming verdwijnt ook alle koraalrif dat instaat voor een vierde van het zeeleven. Met alle gevolgen voor de voedselketen in de oceanen. Het extreme weer zal toenemen. Dertig jaar geleden hadden we om de drie jaar een hittegolf, nu elk jaar. Ze zijn heviger en duren langer.”

De energietransitie zal nooit lukken, als ze niet sociaal is. De gewone man kan zich geen dure elektrische auto veroorloven…

“Ik maak mij hierover geen zorgen, de prijzen voor elektrische wagens zijn aan het dalen. In een paar jaar tijd is de prijs van sommige Tesla’s van 65.000 euro naar 39.000 euro gezakt, omdat de Chinezen met goedkopere auto’s onze markt bestoken. De Europese autoconstructeurs hebben jaren de elektrische wagens geboycot, nu zijn ze deels afhankelijk van de Chinezen, omdat die de volledige keten – van grondstoffen tot assemblage – in handen hebben.”

“Waar ik mij wel druk over maak, is dat onze Vlaamse regering koud en warm blaast inzake klimaatbeleid. Er wordt enkele maanden voor de verkiezingen gezwaaid met een premie tot 5.000 euro bij de aankoop van een elektrische auto. Dat is voor de show, het totale beschikbare budget is te klein.”

Wat is prioritair voor Brugge?

“Op termijn moet Brugge fossielvrij kunnen verwarmen. Als stad heb je daar hefbomen toe. Je zou een opknappremie kunnen reserveren voor wie ze financieel echt nodig heeft en de allerrijksten hiervan uitsluiten. Heel belangrijk is de creatie van een ‘one stop shop’, waar Bruggelingen terecht kunnen voor advies, premies en het opvolgen van renovatiewerken. Het Klimaatpunt in het Huis van de Bruggeling moet zichtbaarder zijn en beter uitgebouwd worden. Het Energiehuis in Oostende en de Energiecentrale kunnen als voorbeeld dienen.”

U pleit onder meer voor een verbod op commerciële fossiele brommers. Vele Bruggelingen ergeren zich aan verbodsbepalingen…

“Opgestoken wijsvingertjes maken mij ook kregelig. Een verbod kan je pas gradueel invoeren, de mensen moeten de tijd krijgen om zich aan te passen. Maar als er een betaalbaar alternatief is, dan is het noodzakelijk. En dat is hier het geval.”

(SV)