Eerste klimaatcoalitie in Roeselare focust op duurzame warmte

Dinsdag lanceerde stad de klimaatcoalitie #VANRSL. Roeselare wil tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De kick-off van de klimaatcoalitie stond in het teken van duurzame warmte, een van de vier pijlers binnen het Klimaatprogramma.

In de nieuwe klimaatcoalitie zitten zowel de stad, ondernemingen, scholen, verenigingen als verschillende organisaties in Roeselare. “Samen met alle betrokken partijen willen we bouwen aan een aantrekkelijk, toekomstbestendig en duurzaam Roeselare. Met een lokaal energie-en klimaatpact hebben we de klimaatambities vertaald in concrete maatregelen”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit). Zo startte de stad reeds projecten rond collectieve renovaties op en is men goed op weg om de doelstelling van 100.000 nieuwe bomen binnen deze legislatuur te halen. “Met ons warmtenet liggen we in pole-position en ook qua zonnepanelen zijn we de beste van de centrumsteden.”

Agrotopia

Tijdens de eerste editie van de Klimaatcoalitie werd de nieuwe warmtetransitiekaart voorgesteld. Die geeft aan op welke plaats welke oplossingen nodig zijn als het gaat om duurzame warmte. In de namiddag werd er een bezoek gebracht aan Mirom en Agrotopia, de innovatieve dakserre die rechtstreeks is aangesloten op het warmtenet. In het najaar van 2022 komt de Klimaatcoalitie voor een tweede keer samen omtrent het thema ‘duurzame energie.’