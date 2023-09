Ecopolis Kortrijk wakkert hoopvol activisme aan

Op zaterdag 30 september is Budascoop het epicentrum voor de vierde Kortrijkse editie van Ecopolis, een festival voor iedereen die begaan is met en wil werken aan een duurzame toekomst. Ecopolis Kortrijk is een gevarieerd programma aan lezingen, theater en interactieve workshops.

Deze editie van Ecopolis gaat de uitdaging aan om hoopvol activisme aan te wakkeren met de centrale vragen: ‘Hoe zet je je bezorgdheid over klimaat en natuur om in engagement?’ en ‘Waar ligt de middenweg tussen naïviteit en doemdenken?’

“Met Hope is Action wil Ecopolis gedurende verschillende dagen en in verschillende steden aan een betere wereld werken. Zonder de vaak schrijnende realiteit te negeren en met extra aandacht voor stemmen die doorgaans niet gehoord worden. Op zaterdag 30 september van 14 tot 22 uur staan er in Budascoop verschillende lezingen, gesprekken, performances en literatuur gepland”, zegt Bram Coeman, artistiek coördinator kunstencentrum BUDA.

Jongere generaties aan het woord

Kinderen uit het tweede leerjaar aan de Sint-Jozefsschool, jongeren van de middelbare school PTI en opkomend schrijftalent uit het collectief Letterzetter laten hun stem klinken. Zij worden begeleid door jonge denkers en theatermakers Martha Balthazar, Lara Staal en Asha Karami. Samen gaan ze in gesprek met Paul Verhaeghe, die vanuit zijn nieuwe boek ‘Onbehagen’ mee nadenkt over de vragen die kinderen en jongeren van nu zich stellen.

“Hoe zorgen we ervoor dat de ongelijkheid niet verder toeneemt door klimaatbeleid, maar net verkleint”

“Later op de dag zijn er ook nog gesprekken met filosofe Lisa Doeland, schrijver Philipp Blom en filosofe Philsan Osman. Er is een panelgesprek over activisme en onder de noemer ‘collectief voor de hoop’ debatteren vertegenwoordigers uit het ruime middenveld over hoe we ervoor zorgen dat de ongelijkheid niet verder toeneemt door klimaatbeleid, maar net verkleint”, vertelt Bram. Er zijn niet alleen woorden, maar ook daden. Kortrijkse creatievelingen van Wildebras en Lieve Zusjes Stoere Broers zorgen voor een heus Action Park. “Een experiment over hoe je actie kan ondernemen in de stad. Het is speels protest dat oproept tot collectiviteit en samenwerking”, aldus Bram.

‘Mélété Thanatou’ van Christophe Meierhans, een eco-poëtische monoloog

Verder is er een doorlopend project van choreografe Marion Storm, de voorstelling ‘Mélété Thanatou’ van Christophe Meierhans, een eco-poëtische monoloog, en ‘SHIT’ van Egon Shoelynck, Runa Robbroeckx en Lennert De Vroey. De makers gaan in navolging van de Sloveense filosoof Slavoj Zizek op zoek naar de gevolgen van het schijtgedrag van de mensheid. Eindigen doet Ecopolis met de Iraans-Nederlandse Sholeh Rezazadeh. Zij gaat in gesprek met Virginie Platteau over haar zopas verschenen boek ‘Ik ken een berg die op me wacht’.